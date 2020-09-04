Переехать из столицы в слуцкую деревню. Герои нашей публикации рассказывают, каково это

Переездом сельчан в город сегодня никого не удивишь. Если только бывший сельчанин за год не стал миллионером или фабрикантом. А вот люди, переехавшие из города в деревню, тут же приковывают к себе внимание. Справятся или нет? Что их вынудило на такой шаг? Общественность в недоумении.

Герои публикации газеты «Кур'ер» Наталья и Александр вместе с двумя детьми переехали из Минска в деревню Рудня. Они довольно быстро обустроились и перевели семейный бизнес по месту жительства. По их словам, они вернулись в деревню всерьёз и надолго.

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