Как оплатить школьные учебники через ЕРИП. Пошаговая инструкция

Напомним, в этом учебном году родителям школьников надо заплатить 13 рублей 50 копеек за пользование учебниками. Срок оплаты — до 1 октября.
Для многодетных родителей или тех, кто имеет льготы, предусмотрена возможность оплатить только половину стоимости, то есть 6 рублей 75 копеек. А школьники из семей, которые относятся к категории «социально незащищённые», получили учебники бесплатно.
Как оплатить учебники через ЕРИП
Как пишет «Слуцкий край», внести необходимую сумму можно в Беларусбанке или через ЕРИП.
Способов оплаты учебника несколько. Самый удобный и без комиссии — в интернет-банкинге через ЕРИП. Также оплатить услуги можно на почте, с помощью инфокиоска или в отделении банка.
Автоматическая информационная система ЕРИП
Алгоритм перечисления денег через интернет-банкинг может различаться в зависимости от выбранного банковского учреждения, однако в целом процедура будет включать несколько основных шагов:
- Авторизуемся в системе, введя логин и пароль на сайте банка. Иногда необходимо ввести одноразовый пароль для подтверждения безопасности входа.
- Переходим в раздел с платежами и открываем ссылку на систему «Расчет» (ЕРИП).
- Далее выбираем: «Образование и развитие» — «Отделы управления образования».
- Находим нужный город, например, Слуцк, и выбираем управление образования района.
- Переходим на ссылку «Учебники».
- Вводим название и номер гимназии или школы, класса (например, СШ11 8А или Г1 5Б).
- Указываем сумму к оплате (13,5 рубля — полная стоимость), ФИО ребёнка, ФИО плательщика и адрес.
- Завершаем оплату и распечатываем чек либо сохраняем его в электронном виде.
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.