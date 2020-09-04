Как оплатить школьные учебники через ЕРИП. Пошаговая инструкция

Напомним, в этом учебном году родителям школьников надо заплатить 13 рублей 50 копеек за пользование учебниками. Срок оплаты — до 1 октября.

Для многодетных родителей или тех, кто имеет льготы, предусмотрена возможность оплатить только половину стоимости, то есть 6 рублей 75 копеек. А школьники из семей, которые относятся к категории «социально незащищённые», получили учебники бесплатно.

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Как оплатить учебники через ЕРИП

Как пишет «Слуцкий край», внести необходимую сумму можно в Беларусбанке или через ЕРИП.

Способов оплаты учебника несколько. Самый удобный и без комиссии — в интернет-банкинге через ЕРИП. Также оплатить услуги можно на почте, с помощью инфокиоска или в отделении банка.

Автоматическая информационная система ЕРИП

Алгоритм перечисления денег через интернет-банкинг может различаться в зависимости от выбранного банковского учреждения, однако в целом процедура будет включать несколько основных шагов: