Как оплатить школьные учебники через ЕРИП. Пошаговая инструкция

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Напомним, в этом учебном году родителям школьников надо заплатить 13 рублей 50 копеек за пользование учебниками. Срок оплаты — до 1 октября.

Для многодетных родителей или тех, кто имеет льготы, предусмотрена возможность оплатить только половину стоимости, то есть 6 рублей 75 копеек. А школьники из семей, которые относятся к категории «социально незащищённые», получили учебники бесплатно.

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Как оплатить учебники через ЕРИП

Как пишет «Слуцкий край», внести необходимую сумму можно в Беларусбанке или через ЕРИП.

Способов оплаты учебника несколько. Самый удобный и без комиссии — в интернет-банкинге через ЕРИП. Также оплатить услуги можно на почте, с помощью инфокиоска или в отделении банка.

Автоматическая информационная система ЕРИП

Алгоритм перечисления денег через интернет-банкинг может различаться в зависимости от выбранного банковского учреждения, однако в целом процедура будет включать несколько основных шагов:

  1. Авторизуемся в системе, введя логин и пароль на сайте банка. Иногда необходимо ввести одноразовый пароль для подтверждения безопасности входа.
  2. Переходим в раздел с платежами и открываем ссылку на систему «Расчет» (ЕРИП).
  3. Далее выбираем: «Образование и развитие» — «Отделы управления образования».
  4. Находим нужный город, например, Слуцк, и выбираем управление образования района.
  5. Переходим на ссылку «Учебники».
  6. Вводим название и номер гимназии или школы, класса (например, СШ11 8А или Г1 5Б).
  7. Указываем сумму к оплате (13,5 рубля — полная стоимость), ФИО ребёнка, ФИО плательщика и адрес.
  8. Завершаем оплату и распечатываем чек либо сохраняем его в электронном виде.

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