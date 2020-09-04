«С***, заткнись, сейчас и тебя заберём!» В МГЛУ ОМОН жёстко задерживает студентов (видео)

В МГЛУ жёсткие задержания студентов. Они начались после того, как студенты спели «Марсельезу» (гимн Французской Республики) на английском языке в холле учебного заведения. Об этом TUT. BY сообщили читатели.

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Видео: Дарья Бурякина / TUT. BY

Студенты сообщали, что во дворе университета стояли три автобуса без номеров, внутри был ОМОН.

Судя по видео, задержания происходили жёстко.

— В холле присутствовало несколько человек из администрации. Все были в шоке, — сообщают очевидцы.

Точно задержаны по крайней мере трое студентов, пишут в одной из тематических студенческих групп. Где молодые люди сейчас, неизвестно.

Студентка 2-го курса переводческого факультета со слезами рассказала о задержаниях.

Видео: Дарья Бурякина / TUT. BY

— Начали петь песню «Марсельезу», тут врывается ОМОН и начинает кричать: «С***», если вы не пойдёте на занятия, сейчас всех заберут. Парней сразу начали хватать, — плачет девушка. — Просто говорят: «С***», заткнись, сейчас и тебя заберём! Как нас только ни называли. И просто всех девочек, которые пытались отбить парня с четвёртого курса, откидывали. А администрация стояла и ничего не делала!

Виктория учится на 5-м курсе переводческого факультета. Среди задержанных её парень Александр, молодые люди учатся вместе.

Девушка рассказывает, что «Марсельезу» пели около 50 человек, среди которых парней было меньшинство — навскидку семеро.

— В здание ворвался ОМОН, как минимум 20 человек. Они сразу же побежали на парней. Саша не сопротивлялся, он повторял: «Я не сопротивляюсь, я не сопротивляюсь». Его повели в бус.

Виктория побежала следом за парнем, видела, что в автобусе силовиков уже сидело «четыре-пять человек».

— При мне привели ещё одного, его ударили коленом в спину, я видела.

Девушка говорит, что представители администрации университета не реагировали на задержания.

— Все бусы с омоновцами уехали, но потом мы видели, что в здание университета зашёл «тихарь». Нам кажется, что он до сих пор внутри.

Сейчас студенты собрались в зале, где ждут ректора Наталью Баранову.

TUT.BY пытается дозвониться к представителю МВД Ольге Чемодановой, чтобы получить официальный комментарий по ситуации в МГЛУ.