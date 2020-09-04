На рынке появились дайкон (белый большой редис) и заштырин (растение для лечения проблем пищеварения), плоды боярышника. Есть в изобилии рассада клубники, малины, луковичных растений. Перечень цен на овощи, фрукты, оставшуюся рассаду на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 3 августа.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 0,5−0,7 рубля
  • Картофель молодой — 1 рубль
  • Цветная капуста — 2 рубля
  • Огурцы — 1−1,5 рубля
  • Помидоры — 1−2 рубля
  • Баклажаны — 1 рубль
  • Апельсины — 5 рублей
  • Морковь молодая — 0,8−1 рубль
  • Свёкла свежая — 1 рубль
  • Кабачки — 1 рубль (кг)
  • Сладкий перец — 2 рубля
  • Острый перец — 0,5 рубля (1 стручок)
  • Лук репчатый — 1−1,2 рубля
  • Чеснок свежий — 0,7 рубля (за головку)
  • Зелень (лук, укроп, петрушка) — 0,5 рубля (за пучок)
  • Дайкон — 1 рубль (1 кг).

Фрукты

  • Арбуз — 1−1,8 рубля
  • Дыня — 2,8 рубля
  • Гранат — 6 рублей
  • Абрикосы — 4−5 рублей
  • Нектарин — 5 рублей
  • Персик — 5−6,5 рубля
  • Яблоки — 1−1,5 рубля
  • Груши — 1 рубль
  • Чернослив — 3,5 рубля
  • Виноград — 3,5−5,5 рубля
  • Малина — 3 рубля (1 литр)
  • Лимоны — 5 рублей
  • Бананы — 2 рубля.

Саженцы

  • Бархатцы (куст) — 1,5 рубля
  • Петуния — 1−2,5 рубля (ампельная — 3 рубля, горшки с цветами — 8−12 рублей)
  • Сурфиния — 2,5 рубля
  • Цинерария — 0,5 рубля
  • Гацания — 2,5 рубля.

Рассада и прочее

  • Лук-севок — 5 рублей
  • Тюльпаны — 1 рубль (клубень)
  • Малина — 5 рублей (1 куст)
  • Клубника — 3 рубля (12 корней)
  • Орех грецкий — 6 рублей
  • Заштырин — 2 рубля (вязанка)
  • Плоды боярышника — 2 рубля (1 литр)
  • Приправа (укроп) — 2 рубля (50 граммов семян).

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