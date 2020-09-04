На рынке появились дайкон (белый большой редис) и заштырин (растение для лечения проблем пищеварения), плоды боярышника. Есть в изобилии рассада клубники, малины, луковичных растений. Перечень цен на овощи, фрукты, оставшуюся рассаду на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 3 августа.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 0,5−0,7 рубля

Картофель молодой — 1 рубль

Цветная капуста — 2 рубля

Огурцы — 1−1,5 рубля

Помидоры — 1−2 рубля

Баклажаны — 1 рубль

Апельсины — 5 рублей

Морковь молодая — 0,8−1 рубль

Свёкла свежая — 1 рубль

Кабачки — 1 рубль (кг)

Сладкий перец — 2 рубля

Острый перец — 0,5 рубля (1 стручок)

Лук репчатый — 1−1,2 рубля

Чеснок свежий — 0,7 рубля (за головку)

Зелень (лук, укроп, петрушка) — 0,5 рубля (за пучок)

Дайкон — 1 рубль (1 кг).

Фрукты

Арбуз — 1−1,8 рубля

Дыня — 2,8 рубля

Гранат — 6 рублей

Абрикосы — 4−5 рублей

Нектарин — 5 рублей

Персик — 5−6,5 рубля

Яблоки — 1−1,5 рубля

Груши — 1 рубль

Чернослив — 3,5 рубля

Виноград — 3,5−5,5 рубля

Малина — 3 рубля (1 литр)

Лимоны — 5 рублей

Бананы — 2 рубля.

Саженцы

Бархатцы (куст) — 1,5 рубля

Петуния — 1−2,5 рубля (ампельная — 3 рубля, горшки с цветами — 8−12 рублей)

Сурфиния — 2,5 рубля

Цинерария — 0,5 рубля

Гацания — 2,5 рубля.

Рассада и прочее