На рынке появились дайкон (белый большой редис) и заштырин (растение для лечения проблем пищеварения), плоды боярышника. Есть в изобилии рассада клубники, малины, луковичных растений. Перечень цен на овощи, фрукты, оставшуюся рассаду на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 3 августа.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 0,5−0,7 рубля
- Картофель молодой — 1 рубль
- Цветная капуста — 2 рубля
- Огурцы — 1−1,5 рубля
- Помидоры — 1−2 рубля
- Баклажаны — 1 рубль
- Апельсины — 5 рублей
- Морковь молодая — 0,8−1 рубль
- Свёкла свежая — 1 рубль
- Кабачки — 1 рубль (кг)
- Сладкий перец — 2 рубля
- Острый перец — 0,5 рубля (1 стручок)
- Лук репчатый — 1−1,2 рубля
- Чеснок свежий — 0,7 рубля (за головку)
- Зелень (лук, укроп, петрушка) — 0,5 рубля (за пучок)
- Дайкон — 1 рубль (1 кг).
Фрукты
- Арбуз — 1−1,8 рубля
- Дыня — 2,8 рубля
- Гранат — 6 рублей
- Абрикосы — 4−5 рублей
- Нектарин — 5 рублей
- Персик — 5−6,5 рубля
- Яблоки — 1−1,5 рубля
- Груши — 1 рубль
- Чернослив — 3,5 рубля
- Виноград — 3,5−5,5 рубля
- Малина — 3 рубля (1 литр)
- Лимоны — 5 рублей
- Бананы — 2 рубля.
Саженцы
- Бархатцы (куст) — 1,5 рубля
- Петуния — 1−2,5 рубля (ампельная — 3 рубля, горшки с цветами — 8−12 рублей)
- Сурфиния — 2,5 рубля
- Цинерария — 0,5 рубля
- Гацания — 2,5 рубля.
Рассада и прочее
- Лук-севок — 5 рублей
- Тюльпаны — 1 рубль (клубень)
- Малина — 5 рублей (1 куст)
- Клубника — 3 рубля (12 корней)
- Орех грецкий — 6 рублей
- Заштырин — 2 рубля (вязанка)
- Плоды боярышника — 2 рубля (1 литр)
- Приправа (укроп) — 2 рубля (50 граммов семян).
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