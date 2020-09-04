Случчанка поделилась рецептом сахарных булочек на ночном дрожжевом тесте

Случчанка Ирина Корбут, которая увлекается выпечкой, поделилась рецептом ночного дрожжевого теста. Его можно замесить на слуцких дрожжах (Interferm).
«Это тесто поможет вам не заниматься половину дня сдобой — с вечера поставите тесто, а утром быстро сделаете вкусные булочки», — написала Ирина в своём Instagram.
Ингредиенты
Для теста:
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- живые прессованные дрожжи — 20 г или сухие — 8 г;
- мука — 450−500 г;
- сахар — 100 г;
- вода — 150 мл;
- ванильный сахар — 1 ч.л.;
- сливочное масло — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль — 0,5 ч.л.
Для начинки и декора:
- сливочное масло — 20 г;
- изюм — 120 г;
- сахар — 20 г.
Приготовление
- В тёплой воде разводим дрожжи, перемешиваем до растворения дрожжей.
- Яйца смешиваем с солью. Муку смешиваем с сахаром и добавляем яичную массу. Размягчённое сливочное масло — половину объёма тоже добавляем в массу. Вливаем дрожжевую смесь. Вымешиваем тесто руками. Добавляем остаток сливочного масла и хорошо вымешиваем.
- Домешивать тесто можно на столе, смазанным маслом. Тесто должно быть очень мягким. Муку добавляйте ровно столько, сколько возьмёт тесто, это может быть больше или меньше, чем в рецепте. Можно вымешивать тесто и машиной.
- Тесто смазываем растительным маслом, накрываем плёнкой, ставим в холодильник на 12 часов.
- Быстрого подъёма в холодильнике не будет, и тесто не перекиснет.
- Рабочую поверхность смазываем маслом и делим тесто на 12 кусочков. Раскатываем лепёшки и выкладываем начинку. Ждать, пока тесто подойдёт, не нужно, работайте с ним сразу, как вынули из холодильника.
- Выкладывайте начинку, сворачивайте рулетик, защипывайте края и формируйте улитку, затем присыпаем сахаром.
- Противень застилаем пергаментом, выкладываем булочки, накрываем полотенцем и оставляем на 2 часа, чтобы тесто нагрелось и поднялось.
- Духовку разогреваем до 190 °C и выпекаем 15−18 минут.
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