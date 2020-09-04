Случчанка поделилась рецептом сахарных булочек на ночном дрожжевом тесте

Случчанка Ирина Корбут, которая увлекается выпечкой, поделилась рецептом ночного дрожжевого теста. Его можно замесить на слуцких дрожжах (Interferm).

«Это тесто поможет вам не заниматься половину дня сдобой — с вечера поставите тесто, а утром быстро сделаете вкусные булочки», — написала Ирина в своём Instagram.

Ингредиенты

Для теста:

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живые прессованные дрожжи — 20 г или сухие — 8 г;

мука — 450−500 г;

сахар — 100 г;

вода — 150 мл;

ванильный сахар — 1 ч.л.;

сливочное масло — 100 г;

яйца — 2 шт.;

соль — 0,5 ч.л.

Для начинки и декора:

сливочное масло — 20 г;

изюм — 120 г;

сахар — 20 г.

Приготовление