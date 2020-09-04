Случчанка поделилась рецептом сахарных булочек на ночном дрожжевом тесте

Ольга Паздерина
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Случчанка Ирина Корбут, которая увлекается выпечкой, поделилась рецептом ночного дрожжевого теста. Его можно замесить на слуцких дрожжах (Interferm).

«Это тесто поможет вам не заниматься половину дня сдобой — с вечера поставите тесто, а утром быстро сделаете вкусные булочки», — написала Ирина в своём Instagram.

Случчанка поделилась рецептом сахарных булочек на ночном дрожжевом тесте
Фото: Ирина Корбут

Ингредиенты

Для теста:

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  • живые прессованные дрожжи — 20 г или сухие — 8 г;
  • мука — 450−500 г;
  • сахар — 100 г;
  • вода — 150 мл;
  • ванильный сахар — 1 ч.л.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 0,5 ч.л.

Для начинки и декора:

  • сливочное масло — 20 г;
  • изюм — 120 г;
  • сахар — 20 г.

Приготовление

  1. В тёплой воде разводим дрожжи, перемешиваем до растворения дрожжей.
  2. Яйца смешиваем с солью. Муку смешиваем с сахаром и добавляем яичную массу. Размягчённое сливочное масло — половину объёма тоже добавляем в массу. Вливаем дрожжевую смесь. Вымешиваем тесто руками. Добавляем остаток сливочного масла и хорошо вымешиваем.
  3. Домешивать тесто можно на столе, смазанным маслом. Тесто должно быть очень мягким. Муку добавляйте ровно столько, сколько возьмёт тесто, это может быть больше или меньше, чем в рецепте. Можно вымешивать тесто и машиной.
  4. Тесто смазываем растительным маслом, накрываем плёнкой, ставим в холодильник на 12 часов.
  5. Быстрого подъёма в холодильнике не будет, и тесто не перекиснет.
  6. Рабочую поверхность смазываем маслом и делим тесто на 12 кусочков. Раскатываем лепёшки и выкладываем начинку. Ждать, пока тесто подойдёт, не нужно, работайте с ним сразу, как вынули из холодильника.
  7. Выкладывайте начинку, сворачивайте рулетик, защипывайте края и формируйте улитку, затем присыпаем сахаром.
  8. Противень застилаем пергаментом, выкладываем булочки, накрываем полотенцем и оставляем на 2 часа, чтобы тесто нагрелось и поднялось.
  9. Духовку разогреваем до 190 °C и выпекаем 15−18 минут.

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