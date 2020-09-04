Случчане поехали в леса за грибами и ягодами. Фотофакт

Благодаря теплу и влаге в лесах под Слуцком опять пошли в рост грибы. Появились маслята и боровики.

С утра в разных частях города можно было наблюдать группы случчан (в основном пенсионеров) с корзинами и вёдрами и одетыми для прогулок в лесу. Люди ехали на ж/д-вокзал, чтобы на «дизеле» добраться до лесов Слуцкого и Стародорожского районов.

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Фотографиями своего грибного и ягодного «улова» поделились читатели в нашем Viber-чате «Поговорим, Слуцк».