Слуцкий сыродельный комбинат вошёл в топ-15 молокоперерабатывающих компаний союзного государства

В топ-15 крупнейших переработчиков молока на территории России и Беларуси вошли «Савушкин продукт» и ещё три белорусские компании, пишет TUT.BY. Среди них есть и Слуцкий сыродельный комбинат.



Показатель Слуцкого комбината по выручке за 2019 год — $ 331 млн. Он занял 9-е место в топе и почти догнал российское дочернее предприятие немецкого холдинга «Hochland».

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12-е и 13-е места, соответственно, заняли могилёвская «Бабушкина крынка» и Минский молочный завод № 1. Первая продала продукции на сумму $ 241 млн, вторая — на $ 218 млн.

В ТЕМУ. Какие слуцкие ОАО сработали в прибыль, а какие — в убыток. Обзор