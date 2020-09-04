Под Любанью пьяный мотоциклист пытался отобрать у участкового оружие. Милиционер выстрелил ему в ногу

Пьяные водитель мотоцикла и его пассажир пытались отобрать у милиционера оружие в Любанском районе. Об этом сообщила Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД.
Видео: МВД Беларуси
Днём 3 сентября в милицию поступило сообщение, что в районе агрогородка Сосны по дороге едет мотоциклист с признаками алкогольного опьянения. Милиционер остановил транспортное средство и предложил водителю проследовать в машину, вызвав при этом наряд ГАИ.
27-летний водитель и его 43-летний пассажир стали вести себя агрессивно: набросились на сотрудника, повалили его на землю, порвали форменное обмундирование, попытались завладеть табельным оружием.
«Милиционеру удалось вырваться. Он произвёл предупредительный выстрел в воздух, а после попытки водителя скрыться прострелил переднее колесо мотоцикла. Когда же тот бросился к инспектору, то милиционер, учитывая угрозу для своей жизни и риск завладения пистолетом, выстрелил нарушителю в ногу», — рассказали в МВД.
С ранением бедра жителя Любанского района госпитализировали. Пассажира мотоцикла задержали. Следователи возбудили уголовное дело.
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.