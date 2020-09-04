С 7 по 21 сентября прекратится подача горячей воды от котельной № 2. Она охватывает микрорайоны «Чехова», «Лабиринты» и район Молодёжного центра.

Причина — «проведение планово-предупредительного ремонта», сообщает «Слуцкі край».

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