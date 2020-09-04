С 7 по 21 сентября прекратится подача горячей воды от котельной № 2. Она охватывает микрорайоны «Чехова», «Лабиринты» и район Молодёжного центра.
Причина — «проведение планово-предупредительного ремонта», сообщает «Слуцкі край».
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|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|14 Партизан
|4, 6, 8, 60, 66, 66А, 70
|с 07.09 по 21.09
|Ленина
|211, 213, 215, 217, 219, 221, 223 корп.1, 223, 225, 227, 231
|Чехова
|3, 5, 18, 20, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 59, 55
|Зелёная
|3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 9, 17, 17А, 19
|Борисовца
|6, 10, 14, 16, 18, 20, 20А, 24
|Василя Витки
|1
|Ивановского
|5, 5А, 7, 11, 11А, 113, 13А, 15, 15А, 17
Закореют все, запаршивеют эа 2 недели