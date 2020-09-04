С 7 по 21 сентября прекратится подача горячей воды от котельной № 2. Она охватывает микрорайоны «Чехова», «Лабиринты» и район Молодёжного центра.

Причина — «проведение планово-предупредительного ремонта», сообщает «Слуцкі край».

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Улица Номер дома Период отключения
14 Партизан 4, 6, 8, 60, 66, 66А, 70 с 07.09 по 21.09
Ленина 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223 корп.1, 223, 225, 227, 231
Чехова 3, 5, 18, 20, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 59, 55
Зелёная 3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 9, 17, 17А, 19
Борисовца 6, 10, 14, 16, 18, 20, 20А, 24
Василя Витки
 1
Ивановского 5, 5А, 7, 11, 11А, 113, 13А, 15, 15А, 17

1
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4 сентября 2020 09:39