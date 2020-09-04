Почему мне стало страшно за нас, когда я просто фотографировала лошадей

Вчера шла с работы и увидела лошадей, которые паслись около «цыганского» парка. Когда фотографировала кобылу с жеребёнком, подошла случчанка и тоже начала снимать их на телефон. Улыбаясь, она спросила у меня: «Хоть что-то положительное, правда?» Ничего не нашлось ответить, кроме как согласиться. И стало страшно…

Ведь непонятно, к чему мы придём и чем закончится ситуация в стране. Это лишь небольшой эпизод, но он показывает, как мы все устали.

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