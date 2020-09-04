В Слуцком районе количество случаев COVID-19 уменьшилось, но коронавирус полностью не ушёл. Течение заболевания проходит легче, в основном — с пневмониями.



Недавно всех слуцких пациентов отвозили в Солигорскую больницу. На сегодняшний день в инфекционное отделение Слуцкой ЦРБ госпитализировали первых заболевших коронавирусом.

Об этом «Кур'еру» сообщил Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района. Позиция Минздрава не изменилась, и ведомство, как и прежде, не называет отдельных цифр уровня заболеваемости по районам.

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РАНЕЕ. «Говорить о победе над COVID-19 ещё слишком рано». Главврач Слуцкой больницы о работе врачей в пик эпидемии и что происходит сейчас