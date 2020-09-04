Вопрос-ответ. Когда в Слуцке по улице Зелёной пустят городские автобусы (остановки оборудовали давно)

В редакцию «Кур'ера» с вопросом, когда же будут курсировать городские автобусы по улице Зелёной, позвонили несколько читателей. Они отметили, «ведь остановки появились ещё в прошлом году».

Напомним, восемь остановок на улицах Зелёной и Магистральной оборудовали в ноябре 2019 года.

Реклама

Как пояснила «Кур'еру» Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок Слуцкого автопарка № 2, они активно рассматривают возможность создания маршрутной сети через эти остановочные пункты. Когда у автобусного парка будет вся официальная документация и разрешение на движение автобусов, новые маршруты сразу пустят.

Виктория Татур также отметила, что, скорее всего, это произойдёт уже в этом году.

В каком статусе находятся новые остановки

«Улица Зелёная и улица Чехова (двухполосная), которая идёт в сторону храма, сданы в эксплуатацию в мае 2020 года. Работают светофоры, но пока в мигающем режиме, стоят все знаки. Всё уже передано на баланс ЖКХ, — сказал „Кур'еру“ Игорь Родионов, директор управления капитального строительства Слуцкого района. — Не сдан только перекрёсток улиц Магистральная и Чехова. Там будет светофорный объект. Но в этом году денег нет. Сделаем в следующем».

Получить оперативный комментарий в Слуцком ЖКХ не удалось.