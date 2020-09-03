На перекрёстке возле «Слуцких поясов» не работает светофор. Когда устранят проблему

Утром в четверг, 3 сентября, читатели «Кур'ера» сообщили, что не работает светофор на перекрёстке улиц М. Богдановича с Комсомольской и 8 Марта. Случчане обеспокоены, ведь начался учебный год и детям, которые идут в школу, трудно перейти дорогу при потоке машин в час пик.

Что написали случчане

«Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, куда обратиться по поводу того, что на перекрёстке возле „Слуцких поясов“ в час пик не работает светофор? Машины едут сплошным потоком при неработающем светофоре, детям, которые идут в гимназию, сложно переходить дорогу».

«Спасибо, что затронули эту тему. Невозможно было выехать со стороны улиц Строителей и 8 Марта. Попросим редакцию, пусть прояснит! Ну и „респект“ водителям, которые пропустили!»

Что на это им ответили

«Заявка на ремонт неработающего светофора на данном перекрёстке к нам не поступала. Но завтра [4 сентября] у нас запланирована поездка в Слуцк. Мы приедем на место, выясним, в чём проблема со светофором, и устраним неполадку», — рассказал «Кур'еру» Александр Максимчик, главный инженер структурного подразделения № 3 специализированного монтажно-эксплуатационного предприятия «Торнадо-Вест».