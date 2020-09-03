«Обратил внимание, как газета освещает акции/митинги». Подписчики «Кур'ера» рассказали, почему выписывают газету

В этом году «Кур'ер» отмечает своё 20-летие и поэтому дарит подарки своим читателям. Тем, кто выписывает газету на несколько месяцев, мы вручаем фирменную продукцию. За этот месяц обладателями кружек с логотипом «Кур'ера» стали три случчанина. Публикуем блиц-опрос с двумя из них.

Вячеслав Носков, читает газету «Кур'ер» около 10 лет:

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«В последнее время стал отдавать предпочтение электронной версии — kurjer.info. В августе обратил внимание, как газета освещает митинги/акции, выборы и всё происходящее в стране, а также жизнь в Слуцке и его жителей. Мне нравится такая подача материалов. Вы молодцы! Хорошо делаете свою работу».

Раиса Выгонная, читает газету «Кур'ер» больше 10 лет:

«Сначала я покупала номера в киосках, а потом стала выписывать. Считаю, хорошо, что газета пишет про историю города, правда, иногда есть небольшие неточности. Также обращаю внимание на частные объявления, которые публикуются в газете. Эта рубрика очень нужна, особенно тем случчанам, которые не освоили интернет, а продать/купить что-то нужно».

Наши подписчики получили презенты от редакции — фирменные «курьеровские» кружки.

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«Кур'ер» — за крепкое здоровье своих читателей! Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку! Берегите себя и читайте «Кур'ер».

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