В мире подтвердили повторный случай заражения коронавирусом. Не прошло и полгода между инфицированиями

Уроженец Слуцка Давид Кантровиц перевёл для читателей «Кур'ера» статью The New York Times, как в Гонконге зарегистрировали первое задокументированное повторное заражение коронавирусом.

Автор: Апурва Мандавилли, The New York Times.

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Исследователи из Гонконга сообщили, что 33-летний мужчина повторно заразился коронавирусом по прошествии более чем четырёх месяцев после своего первого заболевания. Это стало первым задокументированным эпизодом повторного заражения. Однако у пациента сработал иммунный ответ на новую инфекцию и не проявилась симптоматика.

По словам экспертов, это открытие не было неожиданным, особенно с учётом миллионов инфицированных людей во всём мире. Интересно то, что во второй раз у мужчины не было никаких симптомов, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что его иммунная система несколько сдерживала вирус, хотя предыдущее заражение и не предотвратило повторного заражения.

«Вторая инфекция протекала полностью бессимптомно — его иммунный ответ предотвратил обострение болезни, — рассказала Акико Ивасаки, иммунолог из Йельского университета, которая не принимала участия в работе, но ознакомилась с отчётом по запросу издания Нью-Йорк Таймс. — Это своего рода хрестоматийный пример того, как должен работать иммунитет».

Однако, по словам доктора Ивасаки, люди, у которых нет симптомов, всё же могут передавать вирус другим людям, что подчёркивает важность вакцин. В случае с этим мужчиной, добавила она, «естественная инфекция создала иммунитет, который предотвратил непосредственно саму болезнь, но не предотвратил повторное заражение».

«Чтобы обеспечить коллективный иммунитет, необходима мощная вакцина, способная вызвать иммунный ответ, который бы предотвратил как повторное заражение, так и непосредственно саму болезнь», — утверждает доктор Ивасаки.

Врачи также сообщили о нескольких случаях предполагаемого повторного заражения в США и ряде других стран, но ни один из этих случаев не был подтверждён тщательными исследованиями. Известно, что выздоровевшие люди переносят в себе фрагменты вируса в течение нескольких недель, что, в свою очередь, может привести к положительным результатам при тестировании такого человека, даже при отсутствии живого вируса в его организме.

Но исследователи в Гонконге сравнили вирусы, взятые у мужчины во время двух разных эпизодов заражения, и обнаружили существенные различия, предполагающие, что пациент был инфицирован во второй раз.

«Я считаю, что это первый зарегистрированный случай, подтверждённый сравнительным анализом генома», — рассказал доктор Кельвин Кай-Ванг То, клинический микробиолог из Гонконгского университета.

Исследование будет опубликовано в профильном журнале Клинические Инфекционные Заболевания (Clinical Infectious Diseases). Нью-Йорк Таймс получила эту рукопись напрямую из университета.

Первый случай заболевания у мужчины был диагностирован 26 марта, и у него были лишь лёгкие симптомы. В соответствии с правилами Гонконга, этот пациент был госпитализирован 29 марта, несмотря на то, что его симптомы исчезли, и был выписан только 14 апреля после того, как у него дважды был подтверждён отрицательный результат на коронавирус.

Интересно, что после первого случая заболевания у мужчины не было обнаружено антител к коронавирусу. Второй положительный результат у этого мужчины был выявлен при помощи теста слюны 15 августа, после его поездки в Испанию с остановкой в Великобритании; тест проводился в аэропорту. По словам исследователей, этот человек подхватил штамм, который циркулировал в Европе в июле и августе.

Обе его инфекции были явно вызваны разными версиями коронавируса, утверждает доктор Кельвин То: «Результаты наших исследований доказывают, что повторная инфекция у этого мужчины вызвана новым вирусом, который он приобрёл недавно, а не длительными выделениями элементов от первого вируса».

Известно, что простудные коронавирусы вызывают повторные инфекции менее чем через год, но эксперты надеялись, что новый коронавирус поведёт себя так же, как и его кузены ТОРС (англ. SARS) и Ближневосточный респираторный синдром (англ. MERS), которые обеспечивали защиту как минимум на несколько лет.

По-прежнему неясно, насколько распространено повторное заражение новым коронавирусом, потому как немногие исследователи проводили сравнительный анализ вирусов при каждой инфекции.

«На данный момент у нас официально зарегистрировано около 23 миллионов случаев заражения, и тот факт, что пока только один из них был повторно инфицирован, не должен вызывать чрезмерную тревогу», — утверждает Джеффри Шаман, эпидемиолог из Колумбийского университета в Нью-Йорке.

«Тем не менее это очень и очень тревожно — и пока это чувство тревоги никак не развеяно, — что мы можем быть подвержены повторному заражению этим вирусом», — подчеркнул доктор Шаман.

Но доктор Ивасаки более оптимистична. Она отметила, что несмотря на то, что у мужчины не было антител после первого заражения, они всё-таки выработались после повторного инфицирования. Она также подчеркнула, что стоит ожидать формирования и укрепления иммунитета при каждом контакте с патогеном именно таким образом.

«Опять же, это то, что сказано в учебнике, — рассказывает доктор Ивасаки. — Когда вы вторично подвергаетесь воздействию того же патогена, у вас должен повыситься уровень антител, и это именно то, что мы наблюдаем».

Большинство людей, инфицированных коронавирусом, вырабатывают обнаруживаемые антитела, которые, как ожидается, будут защищать их от вируса. Даже люди, у которых были только лёгкие симптомы, включая этого человека, также могут иметь иммунную «память» в виде так называемых В- и Т-клеток (лимфоциты — от автора перевода), которые предотвращают симптомы при втором контакте.

«У большинства пациентов, вероятно, есть набор иммунных ответов, которые активируются при повторном контакте, — рассказал Брайан Васик, вирусолог из Корнельского университета. — У этого гонконгского пациента также не было симптомов вторичного заражения, возможно, именно из-за определённой реакции иммунной системы».

Но исследователи считают, что у некоторых людей повторное заражение может привести к более серьёзным последствиям. «Этот пример пока не стоит обобщать, потому как есть вероятность того, что повторное инфицирование может оказаться намного хуже первого», — подчеркнул доктор Кельвин То.

По словам доктора Майкла Мина, иммунолога из Школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана при Гарвардском университете, формирование иммунной памяти мало чем отличается от улучшения памяти человека.

Первоначальное заражение новым коронавирусом, вероятно, приведёт к «нестерилизующему иммунитету», но вирус будет вызывать более сильную реакцию с каждым последующим воздействием на организм. «Часто именно второе и третье воздействия вируса помогают укрепить иммунную реакцию/ память на долгий срок», — утверждает он.

В целом, по словам экспертов, неясно, как часто люди могут заразиться повторно и как быстро это может произойти после первого случая заражения.

«Все эти вопросы остаются открытыми, потому как один человек, демонстрирующий лёгкую форму повторной инфекцию, пусть и чётко задокументированную как отдельный штамм вируса, так или иначе не является достаточным доказательством того, что так будет и во всех других случаях повторного заражения», — предостерёг доктор Шаман.