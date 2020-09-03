Находясь в защитных масках и костюмах, не потеряли человеческого лица… Читатель поблагодарил слуцких медиков

Уважаемая газета! Просьба через вас передать огромное спасибо и низкий поклон всему медицинскому персоналу Слуцкой больницы, в том числе 2-му инфекционному отделению и бывшему неврологическому.

Находясь постоянно в защитных масках и костюмах, персонал не потерял человеческого лица — вежливы, общительны, стараются взбодрить пациентов, объяснят и подскажут.

Реклама

У военных есть норматив нахождения в средствах защиты — по времени не более 2-х часов. Наши медики каждый день, каждую смену находятся в защите, перекрывая армейский норматив в 4−5 раз… Глаза не выдают усталости и неудобств, но это можно почувствовать только там, на переднем рубеже борьбы с этой новой напастью на человечество.

Пусть сбудутся мечты всех медицинских работников, пусть их глаза также блестят жизнью и любовью к пациентам. А ещё лучше — пусть они будут безработными, но при должностях и с зарплатой…

С уважением, Заузолков Александр, волею судьбы побывавший у них

Это новость, написанная читателем для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».