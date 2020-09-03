Александр Лукашенко заявил на встрече с Михаилом Мишустиным, премьер-министром России, что данные об отравлении политика Алексея Навального веществом из группы «Новичка» — фальсификация. Об этом сообщает «Медуза».

По словам Лукашенко, белорусская разведка «вчера или позавчера, до выступления Меркель» перехватила «интересный разговор» между Германией и Польшей, из которого следовало, что никакого отравления Навального не было. «Я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ», — сказал Лукашенко Мишустину.

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Целью фальсификации, по данным Лукашенко, было «отбить охоту у Путина сунуть нос в дела Беларуси».

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявил, что в Кремле в курсе слов Лукашенко, но никаких подтверждающих материалов пока ещё не видели.

КОНТЕКСТ. Утром 20 августа во время перелёта из Томска в Москву российскому оппозиционеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо. Вскоре он потерял сознание. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1, в отделение токсикореанимации. Там он впал в кому. Врачи оценивали состояние Навального как тяжёлое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального перевезли на лечение в Берлин, где его разместили в клинике «Шарите». Днём 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Навальный был отравлен в России ядом из группы «Новичок». Берлин потребовал от Москвы «объясниться» в связи с ситуацией.

Некоторые российские депутаты и сенаторы называли заявления Германии провокацией и высказывали мнение, что за ней стоят США, которые не хотят завершения строительства «Северного потока-2».

В Беларуси уже почти месяц продолжаются масштабные протесты против официальных результатов президентских выборов. Владимир Путин выражал поддержку Александру Лукашенко и заявлял, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов, готовый направиться в Беларусь, если «экстремистские элементы начнут разбой».