Всё меньше людей можно увидеть в медицинских масках в местах общего пользования. Люди, видя, что эпидемия пошла на спад, всё реже соблюдают респираторный этикет. Как врачи справлялись во время пика эпидемии, в каком режиме работают отделения на данный момент, «Слуцкому краю» рассказал Олег Лесников, главный врач Слуцкой центральной районной больницы.

Как работал коронавирусный госпиталь

Когда эпидемия в стране только началась, Слуцкая ЦРБ одна из последних в Минской области была переведена в режим коронавирусного госпиталя. Это произошло в том числе и благодаря тому, что у нас в районе заболеваемость активно сдерживалась проводимыми профилактическими мероприятиями.

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В апреле Слуцким зональным центром гигиены и эпидемиологии совместно со Слуцкой ЦРБ активно выявлялись контакты первого и второго уровней, принимались необходимые меры по их изоляции и направлению в стационары, которые первоначально были выделены для борьбы с коронавирусной инфекцией. И только с 4 мая в Слуцке развернулся коронавирусный госпиталь.

— За апрель хорошо подготовились, был создан запас необходимого количества средств индивидуальной защиты (в том числе и за счёт неравнодушных граждан и организаций района), — отметил Олег Григорьевич. — Так что пик эпидемии мы встретили во всеоружии: подготовили наши стационары, провели 74 точки потребления кислорода, была выполнена большая работа по оборудованию отделений, где проводилось лечение больных с коронавирусной инфекцией.

Также было проведено зонирование отделений больницы, созданы «шлюзы» для безопасного передвижения персонала в грязных и чистых зонах. Был создан контактный центр для медицинских работников, который работал на базе гастроэнтерологического отделения, параллельно велись другие работы.

Диагностика коронавирусных пневмоний проводится с использованием компьютерной томографии.

На пике эпидемии на базе Слуцкой ЦРБ работало 5 инфекционных отделений на 271 койку, 265 койко-мест в стационарных отделениях были отведены для оказания экстренной медицинской помощи. Как межрайонное отделение, оказывали экстренную хирургическую и травматологическую помощь, диагностику черепно-мозговых травм и инсультов.

Как сейчас

В связи со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией пока что мы работаем в прежнем режиме.

С 1 сентября возобновили свою работу неврологическое, пульмонологическое, детское и другие отделения.

В полном объёме работает взрослая поликлиника, однако приём пациентов, имеющих признаки респираторных заболеваний, ведётся через отдельный вход. Медицинский персонал там работает в средствах индивидуальной защиты.

Также возобновлён периодический медицинский осмотр, работает стоматологическая поликлиника, кожно-венерологический диспансер, детская поликлиника. Вернулась на прежнее место женская консультация.

В штатном режиме начался приём и в стационары областного уровня, но существуют определённые правила. Так, для планового хирургического лечения пациент должен пройти диагностику на наличие коронавирусной инфекции.

В случае обострения ситуации в течение суток мы можем перепрофилировать наши стационары, вернувшись к работе госпиталя для борьбы с коронавирусной инфекцией. Мы к этому готовы, имеем минимум двухмесячный запас средств для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

О вакцинации против гриппа

Как никогда, в текущем году всё медицинское сообщество солидарно с тем, что массовую вакцинацию населения провести необходимо.

— Сейчас очень активно проводится работа в этом направлении, — отметил главный врач. — У нас будут различные виды вакцин, все из них ранее показали свою высокую эффективность. Привиться можно будет начиная со следующей недели, когда уже будет получена первая партия вакцины, которая приобретена за счёт республиканского и местного бюджетов. Прививочные бригады сформированы и начнут свою работу.

В этом году мы должны привить минимум 40% населения, из них 27% - за счёт местного бюджета и личных средств граждан.

Параллельно с сезонными обострениями респираторных инфекционных заболеваний существует реальная угроза развития второй волны коронавирусной инфекции.

Новое оборудование

В период работы решением главного управления здравоохранения Миноблисполкома Слуцкой ЦРБ был поставлен дополнительно один аппарат искусственной вентиляции лёгких, сейчас по достигнутой договорённости за бюджетные средства будет доставлен ещё один аппарат ИВЛ. К слову, все нуждающиеся в кислородной поддержке пациенты получали её незамедлительно.

О замене лифтов

Решением Миноблисполкома в 2019 году составлен план по замене лифтового оборудования в учреждениях здравоохранения области. В прошлом году были заменены 5 лифтов, проводится замена ещё 8. Устанавливаются лифты отечественного производства.

— В связи с проводимыми работами у нас возникают определённые сложности в передвижении пациентов, поэтому мы просим всех отнестись с пониманием, приносим свои извинения за временные неудобства, — сказал Олег Лесников. — Также хочется напомнить случчанам: несмотря ни на что, не следует ослаблять бдительность, необходимо соблюдать респираторный этикет и социальное дистанцирование. В обязательном порядке рекомендую всем людям, особенно работающим в коллективах, связанных с большим количеством людей, детских учреждениях, провести вакцинацию против гриппа. Позаботьтесь о здоровье своих близких заранее.