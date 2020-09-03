«Думаю, что закончится тем, что Лукашенко разозлится. Он сейчас чего-то ждёт, пока никого не трогает». Три случчанки высказались о происходящем в Беларуси

В начале августа женский проект Lampa газеты «Кур'ер» провёл прямой эфир со случчанками Галиной Короленей, Яниной Баранниковой и Светланой Анисенко на тему выборов президента в Беларуси. После выборов прошло уже три недели, мы связались с девушками и спросили, что они думают по поводу происходящего в стране.

Светлана Анисенко: «Было страшно, как будто в мирном и „ленивом“ Слуцке объявили военное положение»

«Я поняла результаты ещё 9 августа, когда объявили данные exit poll. Сразу стало ясно, что результаты выборов не будут сильно отходить от этих чисел, и это подтвердилось. Я чувствовала, главным образом, разочарование, а ещё негодование и грусть. А потом, около 9 вечера, я возвращалась домой по центру города и была в шоке от количества милиции и ОМОНа на площади и окрестностях. Перед исполкомом стояли автозаки, ходили люди в чёрной форме и больших шлемах, людям не давали находиться на улице. Я первый раз видела такое, и это было страшно, как будто в мирном и «ленивом» Слуцке объявили военное положение.

Сейчас у меня сложные чувства: нет определённости, непонятно, где правда и кому верить. Моё эмоциональное состояние хорошо описывается одной картинкой, изображающей синусоиду с пиками после маршей и падениями после новостей об увольнениях и задержаниях.

Меня вдохновили кадры девушек в белом из Минска. Поэтому после работы я купила цветы и просто пошла домой, но увидела, что я такая не одна, и осталась у Ленина. В тот раз, первый, было страшно стать в центре города, открыто выразив свою позицию. Мы с девушками ждали автозаки и ОМОН, были готовы к такому повороту событий. Но всё обошлось, и, когда стало приходить много людей, помогать друг другу, поддерживать, это вызывало у меня радость и гордость за белорусов вообще, и случчан в частности.

Хотела бы я увидеть и услышать хоть одного человека, который знает, что будет дальше. Я не строю предположений и прогнозов, рассматриваю разные варианты развития событий, но, не скрою, один из вариантов более желанный.

Больше всего боюсь насилия: повторения того, что было, новой волны. Не боюсь, но не хочу аннексии кем бы то ни было, увольнений из-за гражданской позиции, несправедливых обвинений с любой стороны".

Галина Короленя: «Я знаю, что большинство людей за Лукашенко, здесь к бабке не ходи»

«Когда узнала, что Лукашенко победил, у меня было чувство радости, смешанное с чувством тревоги. Я понимала, что люди будут выходить на митинги, и это было страшно.

Как сейчас помню, проснулась в три часа ночи 10 августа. Интернета нет, думаю, подожду до утра. Утром проснулась, включила телевизор (новости) и узнала предварительные результаты выборов. Оказалось, что больше 70% людей проголосовало за Лукашенко.

В тот момент я поняла, что это точно не закончится тихо и спокойно. Всё будет иначе.

Я не собиралась идти на митинг за Лукашенко, если он проиграет. После боя кулакам не машут. Но он выиграл, и в Слуцке решили провести митинг. Я об этом узнала, когда была в отпуске в деревне у мамы. Думала — ехать или не ехать, я ведь не одна — с ребёнком. И решила поехать, не хотела, чтобы меня потом гнобили, мол, что выступала за Лукашенко, а на митинг не пошла. Поэтому сестра привезла меня в Слуцк.

Я столько адреналина испытала на митинге. Не ожидала, что соберётся столько людей. У меня слёзы были. Я не жалею, что пошла на митинг с сыном. Ярик, сын, тоже кричал: «За батьку! За батьку!» Я специально пошла в универмаг за флажками, не хотела, чтобы потом говорили, что нам их раздали.

Думаю, что закончится тем, что Лукашенко разозлится. Он сейчас чего-то ждёт, пока никого не трогает. Думаю, скоро уже всё закончится, только не знаю как. Надеюсь, мы будем жить как раньше: без плакатов, лозунгов. Хочу, чтобы люди смотрели друг на друга и улыбались, не делили других на «за Лукашенко» и «против Лукашенко».

В Беларуси сейчас происходят похожие моменты, которые были в Украине во время Майдана. Я боюсь, что мы разделимся и начнётся гражданская война. Вот недавно был митинг в Минске. Люди несли венки, гроб, на котором было написано про диктатуру. Вы считаете это нормально, это мирный митинг? Это полнейшая провокация.

Я хочу мира и спокойствия, как раньше. Я хочу, чтобы люди улыбались друг другу, а не делились, как звери, по флагам. Я за Лукашенко, я против этих бредовых митингов, что творятся в городах. Я знаю, что большинство людей за Лукашенко, здесь к бабке не ходи".

Янина Баранникова: «Перемены будут. Это лишь вопрос времени»

«Результат выборов не удовлетворил ожиданий, но я всё равно искренне верю, что перемены наступят. Ведь есть ряд поступков, которые народ не сможет простить властям.

Я ощущаю гордость за наш народ. Белорусы — люди достаточно терпеливые, но везде есть точка невозврата. И, как показывают ежедневные новости, она наступила.

Я ходила на акции солидарности. Мне хотелось поддержать народ и разделить общую точку зрения. Ощущения, которые не передать словами. Чувствовала такое единство, что казалось, словно все люди вокруг — мои давние хорошие знакомые и друзья.

Люди поддерживали друг друга не только словом, но и не давали даже остаться голодными. Разные заведения раздавали бесплатные чай и кофе, кто-то предлагал орешки, конфеты, батончики, бутерброды и прочее. Люди сами шили белые браслеты из ленточек на руку и раздавали каждому, кто захочет, точно так же было с цветами и шариками. Водители поддерживали каждого пешехода. Знаете, по-моему, это самая прекрасная акция, устроенная народом. У меня глаза слезились от гордости, когда я смотрела на это всё.

Как говорят в народе, даже тот, кто никогда не интересовался политикой, — не интересовался только до этого лета. И это чистая правда. Ситуация с властями просто уже абсурдная, на что уже даже гадко смотреть. Я жду, я верю, я знаю, что перемены будут, это лишь вопрос времени».

Прямой эфир











