Могут ли дети совершить тяжкое преступление… от скуки? И что способно побудить подростков убить собственных родителей? Книга детского психиатра из Германии многое объясняет.

Более ста лет назад основатель системы индивидуальной психологии Альфред Адлер утверждал, что все человеческие проступки — плод дефицита любви. В детях следует развивать отвагу, воспитывать их смелыми, уверенными, поддерживать в любых начинаниях, так как ребёнок, потерявший веру в будущее, — самый опасный, подчёркивал известный врач. Отчаявшиеся дети нередко переступают черту закона, решаясь на самое тяжкое преступление.

В своей книге «Если убивают подростки» немецкий детский психиатр Гельмут Ремшайдт рассказывает о том, как и почему дети и подростки становятся убийцами.

Юные взрослые — возраст критический

Опираясь на многолетний опыт работы, в своей книге врач-психиатр подробно анализирует мотивы и действия

25-ти юных преступников в возрасте от 14 лет до 21 года. Есть в книге и один случай, когда рецидивистом стал 13-летний ребёнок, совершивший убийство дважды. Малолетний преступник задушил другого ребёнка, испытав при этом сексуальное удовлетворение — и всё осталось в тайне. И только спустя пару лет, после повторного преступления, его уличили в этом. Такое случается очень редко, однако именно сексуальные мотивы часто приводят к смерти жертвы насилия — из-за страха разоблачения, поясняет Гельмут Ремшайдт.

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Скука — мотив для убийства?

Подростки сбрасывают камни с моста на автобан, провоцируя аварии со смертельным исходом. Зачем? Они учились в школе, занимались спортом. Но молодым людям стало скучно. Со временем размер камней увеличился… Мотивом здесь можно назвать погоню за сенсацией и острыми ощущениями, комментирует врач.

Принято считать, что у людей есть нечто, запрещающее убивать себе подобных. Так неужели можно из скуки решиться на убийство? Эти подростки убийства, конечно, не планировали, уверен Гельмут Ремшайдт. Они совершенно не думали о страшных последствиях такой бомбардировки камнями.

Насилие порождает насилие

Детство, полное лишений и насилия, вовсе не повод для преступной карьеры, считает детский психиатр с многолетним стажем. Однако при наличии отягчающих обстоятельств насилие, пережитое в раннем детстве, может вылиться в агрессивное поведение ребёнка уже в возрасте десяти лет: пропуск уроков в школе, истязание животных, драки, круг общения, в котором процветает насилие, употребление алкоголя и наркотиков. Всё это, принимая колоссальный размах, может вылиться в экстренную ситуацию — вплоть до убийства, как правило, незапланированного и обусловленного определённой ситуацией.

Огромную роль в проявлении агрессии у детей играет и чрезмерное наслоение сразу нескольких обстоя­тельств, это подтверждают и современные исследова­ния, подчёркивает Гельмут Ремшайдт в своей книге и приводит случай из практики.

Молодой человек чувствовал себя обделённым, ему казалось, что родная мать собаку даже любит больше, чем собственного сына. Юноше не хватало родительской любви, внимания. К тому же он мечтал перенять бразды правления в семейном предприятии. Сын решил, что если он организует убийство родителей, то ему никто не помешает руководить фирмой. И когда наёмный убийца выполнил его заказ, молодой человек действительно почувствовал облегчение.

К сожалению, криминальная карьера юноши на этом не закончилась: после отсидки он организовал банду, выпускающую фальшивые медикаменты, за что и получил следующий срок.

Зло притягательно

С 14 лет подростка в Германии могут привлечь к уголовной ответственности, но лишь по более «мягким» статьям, чем в случае взрослых. Главная цель — не наказание, а воспитание. Автор книги — не сторонник более строгих наказаний, но считает, что не всегда предусмотренная мера применяется в полном объёме.

Молодые люди зачастую не восприни­мают это как наказание, делится опытом врач. И приводит пример: юноша, нанёсший ножевые ранения жертве, признался ему, что и раньше применял насилие по отношению к другим. Юный убийца сказал, что, если бы его остановили раньше, до убийства, возможно, дело бы и не дошло.

Зло всегда обладало особой, притягательной силой, уверен врач. Парадоксально, но факт: многочисленные исследования говорят о том, что чем надёжнее, чем безопаснее мы себя чувствуем, тем больше нас интригуют реальные преступления и зло, происходящее на экране, в литературе, в искусстве.

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