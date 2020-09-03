Правительство Литвы заявило, что 21 ИТ-компания из Беларуси хотела бы переехать в Литву. А чего хотят слуцкие предприниматели?

21 ИТ-компания из Беларуси хотела бы переехать в Литву. Об этом рассказал министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс на заседании правительства Литвы по рассмотрению плана помощи жителям Беларуси, пишет TUT.BY.

По словам министра, его ведомство получило обращение от 21 белорусской ИТ-компании, желающей работать в Литве.

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Министр внутренних дел Рита Тамашунене заявила, что сейчас активно идёт поиск решений по упрощению приезда белорусов в Литву, о чём ведутся переговоры и с Банком Литвы.

— Мы вместе с Департаментом миграции уже предлагаем решения, как упростить условия выдачи национальных виз, вместе с Министерством социальной защиты и труда ищём решения об отказе от трудового теста, оценки каких-то квалификационных моментов, а также о возможности обращаться за визой дистанционно, — сказала глава МВД.

Что ещё планирует сделать Литва:

учредить 100 государственных стипендий для обучения белорусских студентов в вузах Литвы;

выделить 200 тысяч евро для поддержки Европейского гуманитарного университета (ЕГУ);

выделить 100 тысяч евро на лечебно-реабилитационные услуги для пострадавших от репрессий людей.

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