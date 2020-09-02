В Минске 1 сентября студенты белорусских вузов устроили акцию протеста. Её участники собирались дойти до здания Министерства образования и передать петицию с требованием отставки Александра Лукашенко и проведения справедливых выборов.

Милиция перекрыла подходы к министерству, а также частично блокировала движение по некоторым улицам, в том числе по проспекту Независимости. Сотрудники ОМОНа, по данным правозащитников, задержали более 50 человек, в том числе нескольких журналистов.

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По свидетельствам очевидцев, задержания были жёсткими, демонстранты пытались отбивать тех, кого задерживали, пишет «Медуза».