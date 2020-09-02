На обновлённой футбольной «коробке» возле СШ № 5 уже занимаются школьники. Фотофакт

На спортивной площадке с новым покрытием и деревянным ограждением около СШ № 5 дети уже играют в футбол и занимаются физкультурой.

Напомним, что 25 августа на площадке, которую случчане называют «коробка», начались работы по демонтажу старого искусственного покрытия. Новое безвозмездно передала Белорусская федерация футбола. Она же спонсировала его укладку, а также установку деревянного ограждения. Старый забор из сетки-рабицы ещё не заменили. За его установку отвечает управление по образованию Слуцкого райисполкома.