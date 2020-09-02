Новый номер «Мінскай праўды» вышел с подозрительно знакомой обложкой. Фотофакт

68-й номер газеты «Мінская праўда» за 1 сентября вышел с обложкой «Сила правды»: один из материалов издания называется «Анатомия протестов. Кто, как и откуда руководит беспорядками в Беларуси». Внимание на неё обратил пользователь Twitter Ярослав Лысковец.

Ярослав отметил, что обложка «Мінскай праўды» очень похожа на обложку британского журнала The Guardian Weekly, выпуск которого был посвящён роли женщин в протестах в Беларуси. Обложка называлась «Сила цветов», пишет TUT.BY. СПРАВКА. «Мінская праўда» — главная государственная газета Минской области. Её учредители — Минский областной исполнительный комитет; Минский областной Совет депутатов; коллектив унитарного предприятия «Редакция газеты «Минская правда».