Мама арестованного за цветы на акции против насилия, рассказала, почему ходила на митинг за Лукашенко в Слуцке

В Слуцке 12 августа проходила акция против насилия. Девушки с цветами выстроились цепочкой вдоль главной улицы. Двое парней, которые покупали цветы для этих случчанок, были задержаны прямо на цветочном рынке. Им дали по 10 суток ареста. Позже, 20 августа, маму одного из задержанных корреспондент «Кур'ера» встретила на митинге за Лукашенко.

По телефону женщина на условиях анонимности согласилась рассказать, почему поддерживает президента, несмотря на то, что её сын «отсидел» за цветы. Приводим её мнение с некоторыми сокращениями.

Реклама

О поведении и способностях милиционеров

То, что Лукашенко якобы дал задание, чтобы они (силовики — прим. ред.) лупцевали людей — я не верю. Пусть меня тут хоть к стенке ставят.

Когда я в милиции была, стояли там эти парни. У них же мат на мате! Я подошла и сделала им замечание. Говорю: «Мальчики, вы же блюстители порядка. Вы же требуете, чтобы на улицах не ругались, не матерились. Вы же за порядок должны быть. А сами как себя ведёте?»

Они оторопели, что я сделала замечание. Их там человек 12 стояло. Потом уже они отошли и говорят: «Ну, надо нам Толстого почитать». Надменно так. Я говорю: «Толстой тебе уже, мальчик, не поможет».

На суде они представлялись все. Шестеро было свидетелей (милиционеров — прим. ред.). Два из них только с высшим образованием. А остальные — из школы милиции. Спрашивают у него: «Где написано, чтобы человек носил паспорт?» — «В Конституции». Нормально?

Когда задерживали, я в машину лезла, говорю: «Я хочу видеть, куда вы моего сына везёте». А меня отшвырнули и говорят: «Свободна». Это что, его Лукашенко так научил по-хамски разговаривать?

Единственный, кто там нормально разговаривал в милиции, — это Николай Николаевич Сиденко. Он мне и позвонил, сообщил, что сына задержали.

Об избиении мирных людей

Я уверена, Лукашенко не давал такого распоряжения. Он (силовик — прим. ред.) в семье недолюбленный, недоласканный. И надо куда-то свою энергию эту выпереть. Вот он ухватил эту дубину, и у него есть возможность ею помахать и стукнуть кого-то, удовольствие получить. Вот я так считаю. Я считаю, что истязать — этого указания «сверху» не было.

О власти и оппозиции

Я считаю, что Лукашенко немало сделал для государства. Ну, немножко засиделся. Немножко не хватает ему воспитания. Да нам всем не хватает воспитания. И вот он уже расслабился, забыл, что он президент. Иногда скажет недипломатично. Выразится как простой человек. С одной стороны, может, это и правильно. Но нужно всегда помнить, что ты президент.

Ну, конечно, уже он себя вольно чувствует. Как бы всё ему можно сказать, может, и сделать. Мне кажется, что он уже пошёл на попятную. Стал следить в последнее время за своей речью.

Я лично сама от него слышала в каком-то интервью: он сказал, что если будет нормальная обстановка и будет нормальный кандидат, он не будет баллотироваться.

А раз создалась такая обстановка с Западом… Они же, наверное, больше знают. И разведка работает, и политологи, и экономисты. Значит, решили, что нужно [баллотироваться]. Чтобы сохранить страну в целостном виде.

Он же согласен уже и Конституцию менять, и переговоры вести.

Сейчас эта Маша Колесникова бегает с лозунгами. Все смылись за рубеж, а она отдувается. Тихановская даёт интервью безграмотно. Это что — президент? Как в Украине решили «хоть гирше, абы инше», выбрали Зеленского, так и у нас. Хоть за кого, только бы не он.

Будут снова Бабарико с Цепкало баллотироваться, и что? Цепкало — президент? Или Бабарико? Для меня ни Цепкало, ни Бабарико — не президенты.

О других странах

А то, что Запад действительно со своим умыслом выделяет деньги для того, чтобы всё тут разрушить… Мне, например, жалко. Нормальная страна.

Лично кандидаты не собираются разрушать страну. Они верят, что правы. Но эти (страны Запада — прим. ред.) так сделают. Предприятия остановят, людей безработными оставят, потом их купят за копейки и развалят. Потому что предприятия, которые работают эффективно, — конкуренты для западных.

Сколько таких было революций, и что после осталось в этих государствах? Развал. Югославию развалили, Украину развалили, Грузию развалили.

У меня есть родственники и в Донбассе, и в Украине. Я по скайпу с ними связываюсь. Они, правда, уже пенсионеры, как и я. Они не в восторге от новой власти и говорят, что при Януковиче им было отлично.

У меня сын старший часто по долгу службы бывал в Украине. Говорит: «Да, там нормально, всё хорошо». А я ему отвечаю: «Сынок, ты приезжаешь в Украину и вращаешься среди людей твоего статуса. Они такие же. Благосостояние у них, обеспеченные, образованные, устроенные люди. Им, конечно, хорошо. А ты бы вошёл в среду тех людей, у которых средний достаток. И что им государство помогает?».

У нас в школе дают какое-то питание. Как-то кормят в больнице. Многодетным что-то добавляют, пенсионерам, инвалидам, бесплатный проезд и прочее. У них — уже нет.

Не знаю. Я далека от политики. Я лучше сериал какой посмотрю, кошек своих покормлю, в магазин схожу.