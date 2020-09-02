«Томатные» секреты Петровича из Лучников. Посмотрите, какой помидор вырастил случчанин (весит больше килограмма)

Николай Петрович из деревни Лучники более 20 лет выращивает помидоры. Урожаем томатов в этом сезоне он доволен. Отдельные плоды весят больше килограмма. А помидор сорта «Розовый гигант» потянул на 1 килограмм 180 граммов.
Николай Петрович стал участником конкурса «Мой чудо-урожай» и поделился с читателями «Кур'ера» своими секретами выращивания помидоров.
«Уход за помидорами жене не доверяю»
Николай занимается выращиванием помидоров около 20 лет: сам выращивает рассаду и весь уход за томатами тоже осуществляет сам. «Как-то пытался доверить уход за посадками жене, но остался недоволен: то пасынок не так оборвала, то полила неправильно, — говорит Николай. — Поэтому весь процесс контролирую сам. А жена занимается остальными посадками».
Помидоры Николай Петрович выращивает как в теплице, так и в открытом грунте. «В теплице у меня около 100 кустов томатов разных сортов. Высаживаю и в открытый грунт, но всё время хочу отказаться от этой практики. Потому что такого урожая, как в теплице, не соберёшь. Для сравнения: с куста в парнике я беру 5−6, а иногда и 7 кг помидоров, а на улице с куста — 1−2 кг», — рассказывает Николай.
«Я противник «химии»
Николай Петрович противник «химии».
«При посадке под каждый куст насыпаю горсть сухой золы, горсть луковой шелухи и кладу маленькую рыбку (мойву, например). Как рассада пошла в рост, обрабатываю бордоской смесью, — говорит огородник. — Если вижу, что начала опадать завязь, развожу на ведро летней воды пакетик борной кислоты (10 г) и обрызгиваю завязь.
От фитофтороза я использую такой рецепт: 2 таблетки трихопола, пакет кефира (перекисшего), 20−30 капель йода, ложку берёзового дёгтя. Развожу в ведре воды и обрызгиваю кусты. Ещё одно средство: чеснок измельчаю чеснокодавкой (половину гранёного стакана), заливаю литром воды, даю постоять сутки, потом отжимаю и развожу настой на 10 литров воды. Этим раствором обрабатываю кусты. Это просто убойные рецепты от фитофторы".
Что касается полива, то Николай приобрёл систему капельного полива. «Мне нравится: пришёл с работы, кран открыл — и вода потихоньку капает. За 2−3 часа все помидоры политы», — говорит Николай Петрович.
Куда уходит урожай
Урожай помидоров, общий вес которого за сезон достигает 500−600 кг, не для продажи. А для семьи, друзей, соседей, знакомых — в обмен на конфеты (для жены) или пиво (для Николая).
«Сейчас много заказов, и мы с удовольствием делимся с людьми, — говорит собеседник. — Конечно же, консервируем и делаем много томатного сока. У нас хороший подвал, условия для хранения отличные, ещё с прошлого года осталось банок 20 трёхлитровых консервированных помидоров. Жена закатывает так мастерски, что просто пальчики оближешь».
Фото своего чудо-урожая присылайте:
- на почту «Кур`ера» — info@kurjer.info — с пометкой «Конкурс».
- в Viber или WhatsApp на номер (8029) 553 48 59.
- на наших интернет-платформах «ВКонтакте» (здесь) или Одноклассниках (здесь). Важно, чтобы они соответствовали условиям конкурса.
В письме (или сообщении) укажите фамилию и имя участника конкурса, мобильный телефон для связи.
Важно
- На фотографии, присланной на конкурс, обязательно должен присутствовать человек. Именно ему (в случае победы) мы будем вручать приз.
- Снимки просто урожая на конкурс не принимаются. Такие фотографии можно публиковать на наших интернет-платформах «ВКонтакте» (здесь) или Одноклассниках (здесь).
- Снимки должны быть размером не менее 800 пикселей по ширине и приемлемого качества.
- Фотографии должны соответствовать теме конкурса.
Не допускаются фотографии, загруженные из интернета или других источников (не авторские фотографии). Мы будем это проверять!
Ранее:
- Клубника любит не только полив, но и добрые слова
- Как вырастить «Китайского императора» на огороде, знает и умеет Татьяна Ишекова
- Ягоды растут размером с куриное яйцо. Участница конкурса «Мой чудо-урожай» поделилась секретами выращивания клубники
- Посмотрите, какой арбуз весом восемь килограммов вырос у случчанки. Фотофакт
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.