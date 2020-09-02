«Томатные» секреты Петровича из Лучников. Посмотрите, какой помидор вырастил случчанин (весит больше килограмма)

Николай Петрович из деревни Лучники более 20 лет выращивает помидоры. Урожаем томатов в этом сезоне он доволен. Отдельные плоды весят больше килограмма. А помидор сорта «Розовый гигант» потянул на 1 килограмм 180 граммов.

Николай Петрович стал участником конкурса «Мой чудо-урожай» и поделился с читателями «Кур'ера» своими секретами выращивания помидоров.

«Уход за помидорами жене не доверяю»

Николай занимается выращиванием помидоров около 20 лет: сам выращивает рассаду и весь уход за томатами тоже осуществляет сам. «Как-то пытался доверить уход за посадками жене, но остался недоволен: то пасынок не так оборвала, то полила неправильно, — говорит Николай. — Поэтому весь процесс контролирую сам. А жена занимается остальными посадками».

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Помидоры Николай Петрович выращивает как в теплице, так и в открытом грунте. «В теплице у меня около 100 кустов томатов разных сортов. Высаживаю и в открытый грунт, но всё время хочу отказаться от этой практики. Потому что такого урожая, как в теплице, не соберёшь. Для сравнения: с куста в парнике я беру 5−6, а иногда и 7 кг помидоров, а на улице с куста — 1−2 кг», — рассказывает Николай.

«Я противник «химии»

Николай Петрович противник «химии».

«При посадке под каждый куст насыпаю горсть сухой золы, горсть луковой шелухи и кладу маленькую рыбку (мойву, например). Как рассада пошла в рост, обрабатываю бордоской смесью, — говорит огородник. — Если вижу, что начала опадать завязь, развожу на ведро летней воды пакетик борной кислоты (10 г) и обрызгиваю завязь.

От фитофтороза я использую такой рецепт: 2 таблетки трихопола, пакет кефира (перекисшего), 20−30 капель йода, ложку берёзового дёгтя. Развожу в ведре воды и обрызгиваю кусты. Ещё одно средство: чеснок измельчаю чесноко­давкой (половину гранёного стакана), заливаю литром воды, даю постоять сутки, потом отжимаю и развожу настой на 10 литров воды. Этим раствором обрабатываю кусты. Это просто убойные рецепты от фитофторы".

Что касается полива, то Николай приобрёл систему капельного полива. «Мне нравится: пришёл с работы, кран открыл — и вода потихоньку капает. За 2−3 часа все помидоры политы», — говорит Николай Петрович.

Куда уходит урожай

Урожай помидоров, общий вес которого за сезон достигает 500−600 кг, не для продажи. А для семьи, друзей, соседей, знакомых — в обмен на конфеты (для жены) или пиво (для Николая).

«Сейчас много заказов, и мы с удовольствием делимся с людьми, — говорит собеседник. — Конечно же, консервируем и делаем много томатного сока. У нас хороший подвал, условия для хранения отличные, ещё с прошлого года осталось банок 20 трёхлитровых консервированных помидоров. Жена закатывает так мастерски, что просто пальчики оближешь».

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