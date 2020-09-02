«Люди полюбили её». На Слуцком мясокомбинате рассказали, почему генеральный директор покинула свой пост

Ольга Паздерина
-
0

Наталия Ломаско руководила Слуцким мясокомбинатом ровно 10 месяцев. Почему она ушла и когда появится новый гендиректор, «Кур'еру» рассказали на предприятии и в холдинге «Мясомолпром».


Напомним, что последний рабочий день Наталии Ломаско был 31 августа.

На Слуцкий мясокомбинат назначен новый генеральный директор. И это женщина
Фото: kp. by
Как рассказал «Кур'еру» Александр Кабыш, и.о. генерального директора, главный инженер Слуцкого мясокомбината, директор ушла по собственному желанию, по семейным обстоятельствам (эта информация о причинах увольнения подтверждена из двух других источников). Наталия Ломаско объясняет свой уход тем, чтобы быть поближе к семье (директор живёт в Минске). Её ребёнок — школьник, и постоянно находиться вдали тяжело. Поэтому она приняла такое решение.

По словам главного инженера, работа на предприятии сложная, поэтому женщине здесь очень тяжело. «Поэтому я её понимаю прекрасно. Попросилась, её просьбе пошли навстречу», — добавил Александр Кабыш, который проработал на предприятии 25 лет в разных должностях.

Реклама

— Как бы вы охарактеризовали Наталию Ломаско как руководителя?

— Я считаю, что достойный руководитель, — сказал Александр Кабыш.

— Что ей удалось сделать за 10 месяцев на предприятии?

— Обеспечить стабильную работу. Это немаловажно. Второй момент — улучшить социальную направленность на предприятии. Это обеспечение работников материальной помощью, всегда к каким-то праздникам подарочные комплекты, продуктовые наборы.

— Коллектив сильно расстроился, что ушла Наталия Ломаско?

— В любом случае коллектив привыкает к любому руководителю. Понятно, что социальная направленность была такая, и естественно, что люди полюбили её. Как женщина, она всегда выходила в коллектив, общалась с народом. Поэтому да, люди любили её.

Александр Кабыш не знает, кто будет новым руководителем Слуцкого мясокомбината.

«Люди полюбили её». На Слуцком мясокомбинате рассказали, почему генеральный директор покинула свой пост
Фото: Ольга Паздерина
Несмотря на отпуск, Сергей Некрашевич, генеральный директор КУП «Миноблмясомолпром» — управляющая компания холдинга «Мясомолпром», рассказал «Кур'еру», что исполняющим обязанности руководителя назначен главный инженер Александр Кабыш, который давно работает на предприятии. «Дальше будет видно», — добавил он.

На вопрос, есть ли уже претенденты на должность генерального директора, Сергей Некрашевич ответил: «Претенденты всегда есть».

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.