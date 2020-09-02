«Люди полюбили её». На Слуцком мясокомбинате рассказали, почему генеральный директор покинула свой пост

Наталия Ломаско руководила Слуцким мясокомбинатом ровно 10 месяцев. Почему она ушла и когда появится новый гендиректор, «Кур'еру» рассказали на предприятии и в холдинге «Мясомолпром».



Напомним, что последний рабочий день Наталии Ломаско был 31 августа. Как рассказал «Кур'еру» Александр Кабыш, и.о. генерального директора, главный инженер Слуцкого мясокомбината, директор ушла по собственному желанию, по семейным обстоятельствам (эта информация о причинах увольнения подтверждена из двух других источников). Наталия Ломаско объясняет свой уход тем, чтобы быть поближе к семье (директор живёт в Минске). Её ребёнок — школьник, и постоянно находиться вдали тяжело. Поэтому она приняла такое решение.

По словам главного инженера, работа на предприятии сложная, поэтому женщине здесь очень тяжело. «Поэтому я её понимаю прекрасно. Попросилась, её просьбе пошли навстречу», — добавил Александр Кабыш, который проработал на предприятии 25 лет в разных должностях.

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— Как бы вы охарактеризовали Наталию Ломаско как руководителя?

— Я считаю, что достойный руководитель, — сказал Александр Кабыш.

— Что ей удалось сделать за 10 месяцев на предприятии?

— Обеспечить стабильную работу. Это немаловажно. Второй момент — улучшить социальную направленность на предприятии. Это обеспечение работников материальной помощью, всегда к каким-то праздникам подарочные комплекты, продуктовые наборы.

— Коллектив сильно расстроился, что ушла Наталия Ломаско?

— В любом случае коллектив привыкает к любому руководителю. Понятно, что социальная направленность была такая, и естественно, что люди полюбили её. Как женщина, она всегда выходила в коллектив, общалась с народом. Поэтому да, люди любили её.

Александр Кабыш не знает, кто будет новым руководителем Слуцкого мясокомбината. Несмотря на отпуск, Сергей Некрашевич, генеральный директор КУП «Миноблмясомолпром» — управляющая компания холдинга «Мясомолпром», рассказал «Кур'еру», что исполняющим обязанности руководителя назначен главный инженер Александр Кабыш, который давно работает на предприятии. «Дальше будет видно», — добавил он.

На вопрос, есть ли уже претенденты на должность генерального директора, Сергей Некрашевич ответил: «Претенденты всегда есть».