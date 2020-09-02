Уроженец Слуцка попал в школьный учебник по географии. Фотофакт

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Фото, на котором есть случчанин Сергей Торбик, опубликовано в учебнике географии за 7 класс. Теперь слуцкие школьники могут увидеть в своих учебниках земляка.

Напомним, что в 2015 — 2016 годах Сергей Торбик, фотограф и видеооператор, был в экспедиции в Антарктиде в качестве гидрометеонаблюдателя. Он один из немногих белорусов, которые строили на самом холодном, пустынном и необжитом континенте первую Белорусскую антарктическую базу. А после его документальный фильм об Антарктиде заслужил специальный приз на документальном кинофоруме стран СНГ «Евразия DOC».

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Сергей Торбик — неоднократный призёр различных фестивалей по кинематографии и фотографии, сотрудничал с газетой «Кур'ер».

Уроженец Слуцка попал в учебник географии. Фотофакт
Фото в учебнике географии. Случчанин Сергей Торбик — крайний слева.
Уроженец Слуцка попал в учебник географии. Фотофакт
Учебник географии за 7 класс.

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