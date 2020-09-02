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В Слуцке для девушек пройдёт встреча с ароматерапевтом. Приём заявок

Виктория Капская
Виктория Капская
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В воскресенье, 6 сентября, в новой кофейне Слуцка «Арабика» состоится встреча для девушек. Ароматерапевт Ирина Семенчик расскажет участницам встречи про ароматерапию и эфирные масла. Начало встречи в 16 часов.

Встречу организует женский проект Lampa газеты «Кур'ер».

В Слуцке пройдёт встреча для девушек с ароматерапевтом. Приём заявок
Фото: pixabay.com

Что будет интересного на встрече

Ирина Семенчик расскажет:

  • что такое эфирные масла и про их применение;
  • как аромадиагностика определяет психоэмоциональное, физическое состояние человека, а также его затруднения в личной жизни, работе, творчестве;
  • и многое другое.

Как стать участницей встречи

Чтобы стать участницей, заполните анкету (ссылка).

Количество мест ограничено. За два дня до встречи вам позвонят организаторы и уточнят, актуальна ли ваша заявка.

Вход за донейшен: дадите столько, сколько посчитаете нужным.

Где пройдёт встреча

Встреча состоится в новой кофейне «Арабика» (справа от кинотеатра «Беларусь», улица Кононовича, 2). Её в Слуцке открыли супруги Артём и Ольга Браим, которые прожили десять лет в Объединённых Арабских Эмиратах и решили привезти частичку этой страны в Слуцк.

Кофейня «Арабика» работает всю неделю с 8 до 22 часов. В меню: кофе, чаи, коктейли, выпечка, мороженое и другое. В кафе есть детская зона и фотозона.

В Слуцке для девушек пройдёт встреча с ароматерапевтом. Приём заявок

В Слуцке для девушек пройдёт встреча с ароматерапевтом. Приём заявок

В Слуцке для девушек пройдёт встреча с ароматерапевтом. Приём заявок




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По вопросам сотрудничества

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

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тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

kurjer.info • Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»

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