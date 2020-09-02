В Слуцке для девушек пройдёт встреча с ароматерапевтом. Приём заявок

В воскресенье, 6 сентября, в новой кофейне Слуцка «Арабика» состоится встреча для девушек. Ароматерапевт Ирина Семенчик расскажет участницам встречи про ароматерапию и эфирные масла. Начало встречи в 16 часов.

Встречу организует женский проект Lampa газеты «Кур'ер».

Что будет интересного на встрече

Ирина Семенчик расскажет:

что такое эфирные масла и про их применение;

как аромадиагностика определяет психоэмоциональное, физическое состояние человека, а также его затруднения в личной жизни, работе, творчестве;

и многое другое.

Как стать участницей встречи

Чтобы стать участницей, заполните анкету (ссылка).

Количество мест ограничено. За два дня до встречи вам позвонят организаторы и уточнят, актуальна ли ваша заявка.

Вход за донейшен: дадите столько, сколько посчитаете нужным.

Где пройдёт встреча

Встреча состоится в новой кофейне «Арабика» (справа от кинотеатра «Беларусь», улица Кононовича, 2). Её в Слуцке открыли супруги Артём и Ольга Браим, которые прожили десять лет в Объединённых Арабских Эмиратах и решили привезти частичку этой страны в Слуцк.

Кофейня «Арабика» работает всю неделю с 8 до 22 часов. В меню: кофе, чаи, коктейли, выпечка, мороженое и другое. В кафе есть детская зона и фотозона.











