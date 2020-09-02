В Слуцке для девушек пройдёт встреча с ароматерапевтом. Приём заявок

Встречу организует женский проект Lampa газеты «Кур'ер».
Что будет интересного на встрече
Ирина Семенчик расскажет:
- что такое эфирные масла и про их применение;
- как аромадиагностика определяет психоэмоциональное, физическое состояние человека, а также его затруднения в личной жизни, работе, творчестве;
- и многое другое.
Как стать участницей встречи
Чтобы стать участницей, заполните анкету (ссылка).
Количество мест ограничено. За два дня до встречи вам позвонят организаторы и уточнят, актуальна ли ваша заявка.
Вход за донейшен: дадите столько, сколько посчитаете нужным.
Где пройдёт встреча
Встреча состоится в новой кофейне «Арабика» (справа от кинотеатра «Беларусь», улица Кононовича, 2). Её в Слуцке открыли супруги Артём и Ольга Браим, которые прожили десять лет в Объединённых Арабских Эмиратах и решили привезти частичку этой страны в Слуцк.
Кофейня «Арабика» работает всю неделю с 8 до 22 часов. В меню: кофе, чаи, коктейли, выпечка, мороженое и другое. В кафе есть детская зона и фотозона.
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