Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 3 сентября. Обзор

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Учебный год начался. Итоги прошлого, планы на будущий

Малый бизнес на распутье

В среду, 26 августа, в Слуцке прошла районная педконференция. Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома, рассказал о результатах работы 2019/2020 учебного года и о планах на 2020/2021-й.

Пандемия, конечно же, повлияла на малый бизнес, особенно в малых городах. Не успели предприниматели перевести дух, как грянул политический кризис, и уже на пороге — экономический. Юлия Малькова, основатель­ни­ца некоммер­ческой организации для женщин-предпринимателей ProWomen By, рассказала «Кур'еру», как малый бизнес пережил «коронакризис».

«Рассматриваю вывод бизнеса за границу»

«Кур`ер» спросил у слуцких предпринимателей о влиянии политической ситуации в Беларуси на их бизнес и что они планируют делать дальше.

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Хроника недели: «Кур'ер» о самом актуальном

События в Беларуси не сходят с первых полос мировых СМИ. Доселе тихая патриархальная страна стала поставщиком важных месседжей в повестку правительств ЕС, России и даже США. «Кур'ер» подготовил обзор событий последней недели, которые обсуждает весь мир.

Доллар и евро стремятся к рекорду. Что это значит

«Нашу деревню мы уже вряд ли променяем на город»

«Томатные» секреты Петровича из Лучников

Дзякуючы такім людзям яшчэ жыве вёска

Обновлённое расписание движения автобусов городских маршрутов

После мартовских скачек к концу весны белорусский рубль восстановил силы и отыграл у иностранных валют несколько очков. Казалось, что сбережениям ничего не угрожает. Но вот доллар и евро снова пошли в рост, причём заметно и несколько раз на день. Разбираем, почему это случилось и чего ждать в ближайшем будущем.Семья Натальи Требковой и Александра Хотько из деревни Рудня Слуцкого района — одна из немногих семей, которые из столицы переехали на постоянное место жительства в деревню. Это случилось в 2019 году. За это время они успели обжиться, обзавестись хозяйством, перевести сюда бизнес. Наталья рассказала «Кур'еру», как решились на переезд, как устраивались в деревне, о плюсах и минусах городской и деревенской жизни.Николай Петрович из деревни Лучники более 20 лет выращивает помидоры. Урожаем томатов в этом сезоне он доволен. Отдельные плоды весят больше килограмма. А помидор сорта «Розовый гигант» потянул на 1 килограмм 180 граммов.Николай Петрович стал участником конкурса «Мой чудо-урожай» и поделился с читателями «Кур'ера» своими секретами выращивания помидоров.Нядзельны ранак, жнівень, сонечны і цёплы дзень. Мой шлях з Салігорска на паўднёвы захад раёна — у вёску Гоцк, якая і сёння славіцца сваім асаблівым каларытам, сваёй гаворкай, а яшчэ культурным побытам.