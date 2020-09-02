Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 3 сентября. Обзор

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«Кур'ер» — за крепкое здоровье своих читателей! Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку! Берегите себя и читайте «Кур'ер».

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Учебный год начался. Итоги прошлого, планы на будущий

В Слуцке проходит районная педконференция
Фото: Виктория Капская
В среду, 26 августа, в Слуцке прошла районная педконференция. Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома, рассказал о результатах работы 2019/2020 учебного года и о планах на 2020/2021-й.

Малый бизнес на распутье

Пандемия, конечно же, повлияла на малый бизнес, особенно в малых городах. Не успели предприниматели перевести дух, как грянул политический кризис, и уже на пороге — экономический. Юлия Малькова, основатель­ни­ца некоммер­ческой организации для женщин-предпринимателей ProWomen By, рассказала «Кур'еру», как малый бизнес пережил «коронакризис».

«Рассматриваю вывод бизнеса за границу»

«Кур`ер» спросил у слуцких предпринимателей о влиянии политической ситуации в Беларуси на их бизнес и что они планируют делать дальше.

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Хроника недели: «Кур'ер» о самом актуальном

События в Беларуси не сходят с первых полос мировых СМИ. Доселе тихая патриархальная страна стала поставщиком важных месседжей в повестку правительств ЕС, России и даже США. «Кур'ер» подготовил обзор событий последней недели, которые обсуждает весь мир.

Доллар и евро стремятся к рекорду. Что это значит

Занимали очередь в нескольких банках и брали минимум по $400. Как сегодня жители Слуцка раскупали валюту
Фото: Ольга Паздерина
После мартовских скачек к концу весны белорусский рубль восстановил силы и отыграл у иностранных валют несколько очков. Казалось, что сбережениям ничего не угрожает. Но вот доллар и евро снова пошли в рост, причём заметно и несколько раз на день. Разбираем, почему это случилось и чего ждать в ближайшем будущем.

«Нашу деревню мы уже вряд ли променяем на город»

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 3 сентября. Обзор, Слуцк
Фото предоставила Наталья
Семья Натальи Требковой и Александра Хотько из деревни Рудня Слуцкого района — одна из немногих семей, которые из столицы переехали на постоянное место жительства в деревню. Это случилось в 2019 году. За это время они успели обжиться, обзавестись хозяйством, перевести сюда бизнес. Наталья рассказала «Кур'еру», как решились на переезд, как устраивались в деревне, о плюсах и минусах городской и деревенской жизни.

«Томатные» секреты Петровича из Лучников

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 3 сентября. Обзор, Слуцк
Фото из семейного архива Петровичей
Николай Петрович из деревни Лучники более 20 лет выращивает помидоры. Урожаем томатов в этом сезоне он доволен. Отдельные плоды весят больше килограмма. А помидор сорта «Розовый гигант» потянул на 1 килограмм 180 граммов.
Николай Петрович стал участником конкурса «Мой чудо-урожай» и поделился с читателями «Кур'ера» своими секретами выращивания помидоров.

Дзякуючы такім людзям яшчэ жыве вёска

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 3 сентября. Обзор, Слуцк
Фота: Уладзімір Дамель
Нядзельны ранак, жнівень, сонечны і цёплы дзень. Мой шлях з Салігорска на паўднёвы захад раёна — у вёску Гоцк, якая і сёння славіцца сваім асаблівым каларытам, сваёй гаворкай, а яшчэ культурным побытам.

Обновлённое расписание движения автобусов городских маршрутов

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 3 сентября. Обзор, Слуцк

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