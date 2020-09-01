Белорусские пограничники не пустили главу Католической церкви Беларуси в страну. Тадеуш Кондрусевич 31 августа возвращался из Польши, где был в служебной командировке. Госпогранкомитет отказался от комментариев, TUT. BY узнал, а могут ли вообще быть правовые основания для того, чтобы белоруса не пускать домой.

Тадеуш Кондрусевич находится на погранпереходе Кузница Белостокская — Брузги. 31 августа он возвращался из Польши, где был в служебной командировке. Митрополит сообщил с границы, что его не пускают в Беларусь.

Сотрудники погранслужбы Республики Беларусь отказали руководителю белорусского католического епископата во въезде в страну без объяснения причин, сказано в официальном заявлении генерального викария Минско-Могилевской архидиацезии епископа Юрия Кособуцкого. Католики призывают молиться за Кондрусевича: «У няпросты для ўсіх нас час давайце мабілізуемся ў малітве, а таксама праявім асаблівую салідарнасць і будзем падтрымліваць адзін аднаго ў кожнай сітуацыі, бо мы — адна вялікая сям’я».

Реклама

Госпогранкомитет отказался от комментариев по этой ситуации.

Мы спросили у адвокатов, а могут ли быть вообще правовые основания не пускать белоруса в Беларусь?

— Гражданину Республики Беларусь не может быть отказано во въезде в свою страну, потому что это конституционное право на свободу передвижения, — объясняет TUT. BY адвокат Антон Гашинский, управляющий партнер адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры». — Это право может быть ограничено только решением суда, но лишь на выезд из страны, не на въезд. Въезд ничем быть ограничен не может. Иностранное лицо или лицо без гражданства — да, их имеют право признать персонами нон-грата и не впускать в страну определенный срок.

Белоруса могут не впустить в страну, только если его признали утратившим гражданство Республики Беларусь, говорит адвокат.

— Причины утраты гражданства могут быть разные. Например, если у человека есть одновременно и гражданство другой страны, двойное гражданство.

У митрополита Тадеуша Кондрусевича нет иного гражданства, кроме белорусского, уточнил TUT. BY пресс-секретарь Католической церкви в Беларуси Юрий Санько.

— Около 10 лет назад у Тадеуша Кондрусевича было российское гражданство, но он от него отказался, — добавил Юрий Санько.

Адвокат Антон Гашинский поясняет, что основания для утраты гражданства Республики Беларусь перечислены в статье 19 Закона Республики Беларусь от 1 августа 2002 года «О гражданстве Республики Беларусь».

Например, гражданство Беларуси может быть утрачено, если лицо поступает «на воинскую службу, службу в полицию, органы безопасности, юстиции или иные государственные органы иностранного государства» при отсутствии отдельно прописанных оснований. Лишить гражданства в таком случае могут как по заявлению самого гражданина, так и по инициативе органов внутренних дел или органов дипломатической службы.