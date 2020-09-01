Как я провела это лето. Кормили уток, собирали ягоды, ночевали в палатке

На конкурс сочинений «Как я провёл/а это лето?» от газеты «Кур'ер» прислали первое сообщение. Оно пришло от случчанки Анастасии Москолёвой. Девушка рассказала, как интересно она с детьми провела время в деревне и на природе.

В тему: «Кур'ер» хочет знать, что вы сделали этим летом. Конкурс сочинений

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«Как же я люблю лето! Это лето было доброе, неторопливое, спокойное, в кругу самых близких мне людей! Ведь Covid-19 никто не отменял, и беречь себя нужно особенно. Нам с семьёй не удалось слетать на море и даже посетить аквапарк, так как остерегались большого скопления людей. Но это вовсе не значит, что лето было скучное.

Нет, даже наоборот, за этой тишиной и спокойствием начинаешь замечать прекрасные детали нашей жизни. Дети провели большую половину лета в деревне. По утру, позавтракав, они ходили кормить уток, гусей, кур, свинок, кроликов! Вы знаете, как детки это любят? Затем шли собирать сезонные ягоды. Кушали, пополняли запас иммунитета на холодную зиму. Пообедав, шли забирать яички, которые им снесли куры, чтобы приготовить себе омлет к ужину. Вечером собирались детки с друзьями и играли в различные активные игры.

Сама скучаю по этому волшебному времени. Я безумно рада, что у моих детей есть настоящее детство, настоящее лето, лето в деревне, где в случае холодных вечеров можно затопить печь.

Также мы ездили на рыбалку, наслаждались природой, ночёвкой в палатке, ухой, приготовленной из рыбы, попавшей на удочку.

Я наслаждалась солнышком ежедневно. Мне хотелось остановить время и никуда не торопиться, просто греться на солнышке, получать свою дозу витамина D.

Этим летом я прожила, прочувствовала каждый денёчек. Я счастлива".