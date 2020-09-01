PDF-версии белорусских газет, у которых проблемы с печатью и распространением. Скачать можно здесь

«Пресс-клуб» Беларуси совместно с Белорусской ассоциацией журналистов собрали в одном материале PDF-версии номеров изданий, у которых проблемы с печатью и распространением.

О чём идёт речь: «Иначе как репрессии в отношении независимых СМИ это не назовёшь». 4 газеты не могут печататься в Беларуси

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«БелГазета»

25 августа не появился в продаже очередной выпуск еженедельника «БелГазета».

Прочитать и скачать PDF-версию газеты.

«Народная воля»

21 августа не удалось напечатать и тираж «Народной воли». Номер за 25 августа отпечатать получилось, но его не взяли на распространение.

Газету можно получить в редакции или скачать PDF-версии номеров.

«Свободные новости плюс»

25 августа также не вышел номер еженедельной газеты «Свободные новости плюс».

PDF-версию номера за 25 августа (№ 32) и другие номера можно скачать здесь.

«Комсомольская правда в Беларуси»

Это независимое издание первым столкнулось с «проблемами» в Белорусском доме печати. Номера газеты за 18 и 20 августа не были напечатаны. Выпуски за 21, 22, 25 и 27 августа удалось отпечатать в российской типографии. Сейчас номера газеты можно забрать в редакции в Минске (ул. Платонова, 1 Б) или искать в торговых сетях. Редакция решает вопрос с доставкой газет подписчикам.

PDF-версия номера за 18 августа.

PDF-версия номера за 20 августа.