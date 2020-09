Страны Балтии ввели санкции. Что на это ответил МИД Беларуси

Попытки воздействовать санкциями на Беларусь приводят к обратному эффекту. Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры. Об этом заявил Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси, комментируя введение санкций странами Балтии.

Как отметил Глаз, в МИД внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон. Он также отметил, что мнение стран-соседей имеет для Беларуси значение.

— Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, всё меньше и меньше. И это прискорбно констатировать. Непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится. Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование. Как известно, «самая большая глупость — это делать то же самое и надеяться на другой результат».

Глаз отметил, что какие-либо попытки воздействовать санкциями на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту и история нашей страны это подтверждает.

— Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано. Мы будем терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах наших партнёров возобладает. Уверены, что этот момент наступит быстрее, чем некоторым может показаться, — заявил Глаз.

Напомним, МИД Латвии и Эстонии, а также МВД Литвы 31 августа объявили, что Александру Лукашенко и ещё 29 белорусским официальным лицам запрещён въезд в страны Балтии.

Как написал в Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, «этот пакет санкций — лишь первый шаг».

Today #Lithuania, in coordination with Latvia and Estonia, sanctioned a number of Belarusian citizens, including former president, responsible for cynical electoral forgery and brutality against the people of #Belarus. These sanctions package is just a first step.

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 31, 2020