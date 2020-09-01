Юрий Караев назвал «Иудами» уволившихся милиционеров

Министр внутренних дел Юрий Караев дал оценку действиям сотрудников ведомства во время протестных акций в Беларуси, а также дал оценку тем, кто уволился со службы. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.

В Беларуси в ходе протестных акций против результатов президентских выборов пострадал 131 сотрудник МВД.

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«131 человек на данный момент пострадал, из них 28 в госпитале по-прежнему лечатся», — заявил он.

Среди травм, полученных сотрудниками белорусской милиции, глава ведомства отдельно отметил многочисленные переломы ног после наездов автомобилей. По его словам, он лично посетил трёх таких пострадавших.

Караев также рассказал, что, когда в ночь на 11 августа он приехал на площадь у ТЦ «Рига» в Минске, начальник районного отдела встретил его со сломанной рукой.

Глава МВД пообещал установить всех тех, кто вёл себя агрессивно в отношении сотрудников правоохранительных органов: «Задача стоит на сто процентов. Идентифицированы будут все. Все, кто кидал, поджигал, все, кто там был».

Он отметил, что нарушители будут установлены с помощью камер видеонаблюдения и публикаций видеоматериалов в соцсетях. «Всё пойдёт в ход», — сказал Караев.

«Ведь это сотни людей?» — уточнил журналист. — «Да. Но времени у нас достаточно. Куда спешить?» — парировал Караев.

«Все, кто поднял руку на сотрудника милиции, все, по кому будет объективное подтверждение на видео — ответят все. Но кто был там из любопытства — а там было много и таких, тот, кто ни в кого ничего не швырял, стоял смотрел — это не преступление. Мы не кровожадные люди, за это мы их трогать не будем», — пообещал глава МВД.

Как пишет TUT. BY, ранее в МВД сообщали, что всего в результате противоправных действий граждан 9−13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы.

«Это их выбор, про предателей всё сказано»

Сотрудники милиции, которые в период протестов в Беларуси уволились и присоединились к акциям, являются предателями, считает Караев.

«Я с ними не хочу разговаривать и говорить я им ничего не хочу. Это их выбор, про предателей всё сказано», — сказал глава МВД. Он отметил, что не хочет их клеймить, но осуждает демонстративное увольнение.

«Если ты чего-то не хочешь, просто напиши рапорт, а вот это демонстративное выкладывание погон, жетона и удостоверения на публику — это явно за какую-то обещанную сумму. Или второй мотив — это прославиться, но прославиться, будучи Иудой, это какая-то слабенькая слава, — сказал Караев. — Я против того, чтобы кому-то мстить. Но в глаза каждому посмотреть надо».

Статистику по уволенным за этот период сотрудникам он не озвучил.