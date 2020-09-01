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Зелёный, красный и белый. Посмотрите на три образа случчанок в цветах национальной символики

Алиса Листапад
Алиса Листапад
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Неважно, какие оттенки в этом сезоне будут в тренде. В Беларуси как никогда популярны цвета национальной символики. Зелёный, красный и белый в большом количестве мелькают по телевизору, на фотографиях в интернете и на улице за окном. Lampa подобрала для случчанок три комплекта одежды в актуальных для нашей страны цветах.

Между прочим, белорусы в этом сезоне в тренде — институт цвета Pantone определил главные цвета сезона осень-зима 2020/2021, и в него попали сразу несколько оттенков красного и зелёного.

Неважно, какие оттенки в этом сезоне будут в тренде. В Беларуси как никогда популярны цвета национальной символики. Зелёный, красный и белый в большом количестве мелькаю по телевизору, на фотографиях в интернете и на улице за окном. Lampa подобрала три комплекта одежды в актуальных для Беларуси цветах. 
10 самых модных оттенков на сезон осень/зима 2020/2021 по версии института цвета Pantone

Хочешь, чтобы мы рассказали о твоём стиле? Пиши на почту lampa@kurjer.info, alicelistapad@gmail.com, в директ Instagram @lampa_slutsk или @alisa_listapad. Звони по телефону 8044 540 29 39 (Алиса).




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