«Сил и терпения родителям». 1 сентября в Instagram жителей Слуцка

Во вторник, 1 сентября, для детей и их родителей начался новый учебный год. Во всех школах прошли торжественные линейки для 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов, а для остальных детей — праздничные встречи с классными руководителями.

«Кур'ер» сделал подборку фотографий случчан, которые они сами выложили в Instagram.