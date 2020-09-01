«Сил и терпения родителям». 1 сентября в Instagram жителей Слуцка

Во вторник, 1 сентября, для детей и их родителей начался новый учебный год. Во всех школах прошли торжественные линейки для 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов, а для остальных детей — праздничные встречи с классными руководителями.
«Кур'ер» сделал подборку фотографий случчан, которые они сами выложили в Instagram.
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Вот и наше 1 сентября! Даже не верится что это мой Роман!😲 Как быстро летит время. Кажется только вчера ещё памперсы меняла. Только вчера в сад отправляла. 😢 А сегодня Ромка уже первоклассник. Очень рада за своего сына, надеюсь ему понравится в школе😊 #дети #1сентября #первоклашка #школа #гимназия2 #слуцк
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Привет... 1 сентября!!!🥳 Устинья-первоклассница???🤯 Нет,мы в школу не пошли.🤧 Нас не взяли.😭😢 В соответствии со статьей 159 Кодекса Республики Беларусь об образовании в I класс принимаются лица, которым на 1 сентября соответствующего учебного года исполняется шесть и более лет. По желанию одного из законных представителей ребенка допускается прием в I класс лица, которому шесть лет исполнится в период с 1 по 30 сентября соответствующего учебного года.☝️☝️☝️ Т.к день рождения у Усти в октябре мы законно отдыхаем ещё целый год!!!! Уррррааа!!!
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