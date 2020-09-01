«Сил и терпения родителям». 1 сентября в Instagram жителей Слуцка

Отдел новостей
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Во вторник, 1 сентября, для детей и их родителей начался новый учебный год. Во всех школах прошли торжественные линейки для 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов, а для остальных детей — праздничные встречи с классными руководителями.

«Кур'ер» сделал подборку фотографий случчан, которые они сами выложили в Instagram.

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❤️🔥 #первыйкласс #1сентября💐

A post shared by Даша (@dashkahubich) on

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Вот и снова школа!!!

A post shared by Татьяна Сандрозд (@tatianasandrozd) on

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1"В"💒🖤🖤🖤

A post shared by Юлия (@yuliana_sofiya_yuliana) on

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Привет... 1 сентября!!!🥳 Устинья-первоклассница???🤯 Нет,мы в школу не пошли.🤧 Нас не взяли.😭😢 В соответствии со статьей 159 Кодекса Республики Беларусь об образовании в I класс принимаются лица, которым на 1 сентября соответствующего учебного года исполняется шесть и более лет. По желанию одного из законных представителей ребенка допускается прием в I класс лица, которому шесть лет исполнится в период с 1 по 30 сентября соответствующего учебного года.☝️☝️☝️ Т.к день рождения у Усти в октябре мы законно отдыхаем ещё целый год!!!! Уррррааа!!!

A post shared by Нагорная Елена Детский сад (@nahornayalena) on

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1класс!Удачи сынок!

A post shared by Анна Алиева (@alieva.anneta91) on

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