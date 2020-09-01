Где получить поддержку пострадавшим и нуждающимся. Единый телефон

Волонтёрский информационный центр probono.by — единый портал, где собраны открытые инициативы помощи пострадавшим и нуждающимся.

В рамках центра действует единый многоканальный круглосуточный контакт-центр: +375 44 709−79−11. По этому телефону волонтёры помогут связать пострадавшего с инициативами и специалистами, которые готовы ему помочь.

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Волонтёры Probono. by соединяют пострадавших и инициативы помощи. Можно получить помощь в следующем:

поиск людей

адвокатская помощь

юридическая помощь

помощь правозащитников

медицинская помощь

психологическая помощь

финансовая помощь

другие инициативы и виды помощи

Если вы нуждаетесь в помощи — звоните: +375 44 709−79−11.

Контакт-центр работает 24/7.

Или заходите на сайт: probono.by