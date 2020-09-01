Где получить поддержку пострадавшим и нуждающимся. Единый телефон

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Где получить поддержку пострадавшим и нуждающимся

Волонтёрский информационный центр probono.by — единый портал, где собраны открытые инициативы помощи пострадавшим и нуждающимся.

В рамках центра действует единый многоканальный круглосуточный контакт-центр: +375 44 709−79−11. По этому телефону волонтёры помогут связать пострадавшего с инициативами и специалистами, которые готовы ему помочь.

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Волонтёры Probono. by соединяют пострадавших и инициативы помощи. Можно получить помощь в следующем:

  • поиск людей
  • адвокатская помощь
  • юридическая помощь
  • помощь правозащитников
  • медицинская помощь
  • психологическая помощь
  • финансовая помощь
  • другие инициативы и виды помощи

Если вы нуждаетесь в помощи — звоните: +375 44 709−79−11.

Контакт-центр работает 24/7.

Или заходите на сайт: probono.by

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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

Сами мы не местные, помогите кто чем может, с альфы Центавра мы…

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1 сентября 2020 11:55