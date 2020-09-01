Где получить поддержку пострадавшим и нуждающимся. Единый телефон

Волонтёрский информационный центр probono.by — единый портал, где собраны открытые инициативы помощи пострадавшим и нуждающимся.
В рамках центра действует единый многоканальный круглосуточный контакт-центр: +375 44 709−79−11. По этому телефону волонтёры помогут связать пострадавшего с инициативами и специалистами, которые готовы ему помочь.
Реклама
Волонтёры Probono. by соединяют пострадавших и инициативы помощи. Можно получить помощь в следующем:
- поиск людей
- адвокатская помощь
- юридическая помощь
- помощь правозащитников
- медицинская помощь
- психологическая помощь
- финансовая помощь
- другие инициативы и виды помощи
Если вы нуждаетесь в помощи — звоните: +375 44 709−79−11.
Контакт-центр работает 24/7.
Или заходите на сайт: probono.by
Сами мы не местные, помогите кто чем может, с альфы Центавра мы…