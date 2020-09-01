В средней школе № 10 Слуцка первоклассники присоединились к акции «Букет добра»

Родители учеников и классный руководитель 1 «В» класса средней школы № 10 Слуцка присоединились к акции «Букет добра».

«Букет добра» — это ежегодная акция фонда «Шанс». Класс, который участвует в ней, покупает один «добрый» букет учителю, а деньги, не потраченные на остальные букеты, перечисляют в фонд. Деньги идут на лечение детей, которые сейчас борются со сложными заболеваниями. А фонд дарит за это детям флажки с символикой акции.

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Класс 1 «В» под руководством Ирины Дуболеко перечислил на лечение детей 217 рублей.