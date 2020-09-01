Вчера у директора Слуцкого мясокомбината был последний рабочий день

В понедельник, 31 августа, Наталия Ломаско, генеральный директор Слуцкого мясокомбината, отработала свой последний рабочий день в этой должности.

Об этом «Кур'еру» сообщил секретарь руководителя Слуцкого мясокомбината. Почему директор покинула свою должность, достоверно неизвестно. Телефон Наталии Ломаско, а также телефоны других руководящих работников предприятия, в том числе и мобильные, не отвечают.

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Одна из сотрудниц предприятия в чате «Слуцкая телега» высказала сожаление, что Наталия Ломаско покинула свой пост: «С осени 2019 года работает. Благодаря её управлению мясокомбинат стал рассчитываться с долгами, всячески поощряла добросовестных сотрудников, за кражу — сразу же увольнение. Предполагали рост зарплат (со слов знакомой). Людям она нравилась как директор. ЗА ЧТО?»

Напомним, что Наталия Константиновна Ломаско руководила Слуцким мясокомбинатом с 1 ноября 2019 года. Тогда впервые в истории предприятия гендиректором стала женщина. До этого должность руководителя занимал Андрей Михайлович Михалькевич. На слуцком предприятии он проработал чуть более двух лет.