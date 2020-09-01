Как прошли торжественные линейки в двух гимназиях Слуцка. Фоторепортаж

Во вторник, 1 сентября, в 9.00 начались торжественные линейки в гимназиях № 1 и № 2 в Слуцке. В них приняли участие ученики 1-х, 5-х и 9−11-х классов. Смотрите, как это было.

Линейка в гимназии № 1

Фотографии: Ольга Паздерина

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Линейка в гимназии № 2

Фотографии: Олеся Белая