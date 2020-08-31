Организовали и поддержали фальсификацию выборов. Страны Балтии ввели санкции в отношении 30 белорусских чиновников

Александру Лукашенко и ещё 29 белорусским официальным лицам запрещён въезд в страны Балтии. Об это заявили внешнеполитические ведомства Латвии и Эстонии, а также МВД Литвы, передаёт TUT.BY.
Кто в списке?
В список лиц, которым запрещён въезд в Латвию, Литву и Эстонию, вошли следующие должностные лица:
- Александр Лукашенко
- Виктор Лукашенко, помощник президента Беларуси по национальной безопасности, член Совета Безопасности Беларуси, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси
- Игорь Сергеенко, глава Администрации президента Беларуси
- Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации президента Беларуси
- Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации президента Беларуси
- Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации президента Беларуси
- Геннадий Богдан, заместитель Управляющего делами президента Беларуси
- Лидия Ермошина, председатель ЦИК Беларуси
- Вадим Ипатов, заместитель председателя ЦИК, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси
- Елена Дмухайло, секретарь ЦИК Беларуси
- Светлана Кацубо, член ЦИК, заведующая кафедрой социально-гуманитарных и правовых дисциплин учреждения образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого»
- Игорь Плышевский, член ЦИК, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома
- Олег Слижевский, член ЦИК, министр юстиции Беларуси
- Ирина Целиковец, член ЦИК, начальник управления нотариата и загсов Министерства юстиции Беларуси
- Валерий Вакульчик, председатель КГБ
- Иван Тертель, председатель КГК
- Иван Носкевич, председатель СК
- Александр Конюк, генпрокурор
- Юрий Караев, глава МВД
- Геннадий Казакевич, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси — начальник криминальной милиции
- Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел Беларуси — начальник милиции общественной безопасности
- Сергей Хоменко, заместитель министра внутренних дел Беларуси
- Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел Беларуси
- Роман Мельник, начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД
- Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома
- Олег Шаблыко, заместитель начальника Департамента охраны МВД — начальник управления идеологической работы и кадрового обеспечения
- Андрей Равков, госсекретарь Совбеза Беларуси
- Алексей Волков, заместитель председателя СК
- Сергей Аземша, заместитель председателя СК
- Андрей Смаль, заместитель председателя СК.
Что говорит МИД Латвии
На основании решения кабинета министров Латвии, а также по согласованию с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение о наложении бессрочного запрета на въезд 30 белорусским чиновникам, включая Александра Лукашенко.
— Своими действиями они организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов 9 августа и последующее насильственное подавление мирных протестов, — говорится в пояснении МИД Латвии.
Там также отметили, что Латвия решительно осуждает фальсификацию президентских выборов 9 августа, избиение мирных демонстрантов и репрессии против журналистов и активистов в Беларуси.
В МИД Латвии также призвали власти ЕС не откладывать принятие аналогичных решений.
Что говорит МИД Эстонии
В отличие от Латвии, которая ввела бессрочный запрет, Эстония ограничила въезд лицам из санкционного списка сроком на пять лет, до 30 августа 2025 года.
— Эти люди играют ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных демонстрантов, — отметили в МИД Эстонии.
— Санкциями мы показываем, что очень серьёзно относимся к нарушениям прав человека в Беларуси. В то же время мы считаем важным не наказывать народ Беларуси, — сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
Он подчеркнул, что Эстония поддерживает усилия белорусов по достижению демократических перемен.
Что говорят в МВД Литвы
Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене в понедельник подписала распоряжение о введении санкций в отношении представителей белорусского режима за фальсификацию результатов выборов и насилие в отношении мирных участников протестов.
— Департамент миграции при Министерстве внутренних дел в понедельник внёс данные об этих белорусских лицах в Национальный список иностранцев, которым запрещён въезд в Литовскую Республику, — говорится в распространённом МВД сообщении. — В случае получения дополнительных представлений список может быть дополнен.
Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа, анонсируя введение санкций, рассказал, что это будет лишь начальная версия списка, «без сомнения, этот список в будущем будет дополняться новыми людьми и представителями власти».
Некоторые из них, по словам президента страны, в последние годы посещали Литву, и не один раз.
— Проверили сам список и установили, что три человека из этого списка в последние пять лет посещали Литву, один из них — целых 15 раз, — указал Науседа.
Почему ввели санкции
Страны ЕС ранее принципиально договорились о необходимости ввести санкции против ряда белорусских чиновников, однако о составе списка возникли разногласия. В частности, не все государства согласились с включением в список Лукашенко. Такой подход разочаровал представителей стран Балтии, которые выступают за более жёсткие меры. Они решили ввести санкции самостоятельно.
Страны Запада не признали официальные результаты, выразили возмущение происходящим и призвали власти к диалогу с оппозицией. Россия признала итоги выборов, а президент Владимир Путин назвал президентские выборы в Беларуси легитимными, а Александра Лукашенко — их победителем.
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