Есть вопрос к власти: как связаны моя 84-летняя мать, коронавирус, митинги и «овцы»

Очень надеюсь, что моё обращение к власти опубликуют на этом сайте. Я хочу прямо и открыто показать отношение власти к простым людям и отношение простых людей к власти.

Суть такова. Моя мама Тамара Васильевна является инвалидом 1-й группы. Девять месяцев назад она сломала шейку бедра (лежачая). Все эти девять месяцев я ухаживаю за ней. Она накормлена, ухожена. Да, когда человеку 84 года, есть и болячки, и она не исключение.

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В начале августа 2020 года после консультации участкового терапевта был поставлен диагноз — анемия тяжёлой степени. Всё! Никаких побочных диагнозов не было! Ещё раз повторю, что других диагнозов не было!

15 августа она была госпитализирована в Марьиногорскую ЦРБ. Ни осмотра дежурного врача при поступлении, ни осмотра врачом в терапевтическом отделении на протяжении двух суток не производилось.

Я не буду оспаривать правильность действий врачей в дальнейшем, я не специалист, но смею предположить, что они были правильными.

А теперь у меня вопрос к администрации Марьиногорской ЦРБ и, в частности, к заведующей данной больницей: как, находясь в учреждении здравоохранения, моя мама заразилась коронавирусом?

Как в одной палате могли находиться люди с явно выраженными признаками на инфекцию?

Почему в течение двух суток её могли держать в терапии, а в пятницу в 22.00 вдруг появилась срочная необходимость перевода в «инфекцию»?

Вот оно отношение власти к простым людям. Это отношение к пожилым, про которых со всех «утюгов» нам вливает в уши президент. Мужчину, да притом военного, как любит себя позиционировать президент, красят не слова, а поступки! Слов много, пустых и постоянно обещающих, поступков — нет!

А тем, кто вроде как за него любимого, могу сказать одно.

Вы, прежде чем на других пенять, посмотрите внимательно на своё отражение в зеркале. У вас даже нет чувства собственного достоинства, чтобы сказать: не только же вы, Александр Григорьевич, строили и создавали, но и мы тоже, пусть и под вашим чутким руководством. Это вы сами, усердно отмахав флагами «за Батьку», отойдя на десять метров, начинаете скулить (пока тихо), как это всё достало. Зайдя по дороге домой в магазин (уже громче) — откуда такие цены. А получив жировку (уже матом), проклинаете всё и всех.

Вот тут и возникает вопрос? Кто из нас овцы?

Вот так простая житейская ситуация определяет, как относиться к этой власти.

Это не люди, а сама власть своими делами и поступками дискредитирует себя и валит всё на людей.

Что заслужили, то и получите!

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