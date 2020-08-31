«Нельзя всё так близко к сердцу принимать…» Топ-7 фото в Instagram случчан за последнюю неделю лета

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 24 по 30 августа. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

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A post shared by Dzmitry (@dzmitry92) on

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Сегодня я хоть немного успокоилась узнав что со мной все хорошо 🤗 ⠀ Нельзя так все близко к сердцу принимать … хочу научится более холодно реагировать на определенные ситуации … учится нужно. ⠀ Вроде понимаю что нервишки не восстановишь, но вот такой я человек. ⠀⠀ последние 3 недели сама не своя … все что касается даже не меня лично и не моим близких, а все равно переживаю ⠀⠀выплакала наверное много литров. Очень верю что есть справедливость в этом мире И что мир ещё не окончательно сошёл с ума 🥴 .буду потихоньку возвращаться в саму себя ☺️ И всем желаю меньше нервничать и стараться ловить прекрасные моменты в жизни ❤️

A post shared by Князева Яна (@kniazeva_yana) on

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Зачем? Очень важный вопрос, который необходимо задавать себе каждый день, дабы понимать свое движение или его отсутствие. Зачем ты сегодня проснулся? Зачем идешь на работу и для чего? Зачем она(он) нужна тебе? Зачем все эти люди вокруг? Они рядом из- за сиюминутной выгоды или этот человек действительно Друг? Есть ли у тебя цель? Нужно вести с собой постоянный внутренний диалог. Только отвечая на бесконечные "зачем" правдиво, являясь честным с самим собой, ты обретаешь силу и энтузиазм, познаешь себя, открываешь новые, возможно скрытые таланты, видишь новые горизонты и продолжаешь развитие, отказываясь от страхов и сомнений. Если ответов на вопросы нет, человек подобен маятнику, бросающему свое тело из стороны в сторону, не задерживаясь на месте, испытывая депрессии и неудовлетворенность. Или же застывает в духовном оцепенении, подобно глиняному истукану. Останавливаясь в развитии, пускается в свободное плавание по течению, оставляя свою судьбу на съедение обстоятельствам. Нужно иметь вектор по жизни, ориентир, чтобы не мотало как, простите, г…но в проруби. Как говориться: "Если вы еще не строите свою мечту, кто-нибудь обязательно наймет Вас строить свою". И это правда. Есть еще три хороших друга их зовут: "Почему?"," Что я могу сделать?", "Как?". Подружись с ними и они станут отличными помощниками. Так зачем ты сегодня проснулся?

A post shared by أليكسي فيريسوف (@vibroloshka) on

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