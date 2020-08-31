«Кур'ер» хочет знать, что вы сделали этим летом. Конкурс сочинений

«Кур'ер» запускает конкурс сочинений «Как я провёл это лето». Лучшие сочинения будут отмечены подарками.
Что надо сделать
1. Написать сочинение на тему «Как я провёл это лето». Это могут быть рассказы о поездках, экскурсиях, работе на огороде, участии в акциях, интересной работе и так далее. Текст вы можете сопроводить фотографиями.
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2. Прислать сочинение до 14 сентября
- на почту vika@kurjer.info,
- на Viber (8 025 959 29 90)
- или в direct Instagram @vika_krupskaya.
Во вторник, 15 сентября, «Кур'ер» объявит итоги конкурса и назовёт имена победителей.
Если остались вопросы — звоните (8 025) 959 29 90, Виктория.
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