«Кур'ер» хочет знать, что вы сделали этим летом. Конкурс сочинений

Виктория Капская
-
0

«Кур'ер» запускает конкурс сочинений «Как я провёл это лето». Лучшие сочинения будут отмечены подарками.

Что надо сделать

1. Написать сочинение на тему «Как я провёл это лето». Это могут быть рассказы о поездках, экскурсиях, работе на огороде, участии в акциях, интересной работе и так далее. Текст вы можете сопроводить фотографиями.

Реклама

2. Прислать сочинение до 14 сентября

  • на почту vika@kurjer.info,
  • на Viber (8 025 959 29 90)
  • или в direct Instagram @vika_krupskaya.

Во вторник, 15 сентября, «Кур'ер» объявит итоги конкурса и назовёт имена победителей.

Если остались вопросы — звоните (8 025) 959 29 90, Виктория.

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.