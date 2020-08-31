«Кур'ер» хочет знать, что вы сделали этим летом. Конкурс сочинений

«Кур'ер» запускает конкурс сочинений «Как я провёл это лето». Лучшие сочинения будут отмечены подарками.

Что надо сделать

1. Написать сочинение на тему «Как я провёл это лето». Это могут быть рассказы о поездках, экскурсиях, работе на огороде, участии в акциях, интересной работе и так далее. Текст вы можете сопроводить фотографиями.

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2. Прислать сочинение до 14 сентября

на почту vika@kurjer.info,

на Viber (8 025 959 29 90)

или в direct Instagram @vika_krupskaya.