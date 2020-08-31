В магазинах «Слуцкторг» скидки от 10 до 15%

В магазине № 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195) с 1 по 15 сентября при покупке канцелярских товаров на сумму от 50 белорусских рублей скидка 10%.

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с 1 по 31 сентября в магазине № 12 «Посудохозяйственный» (ул. Копыльская, 5) и магазине № 35 «Стройматериалы» (Базарная площадь) на обои скидка 10%.

С 1 по 31 сентября в магазине № 35 «Стройматериалы» (Базарная площадь) на плитку керамическую скидка 15%.

Приглашаем за покупками!

КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555