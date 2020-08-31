В Слуцке открылся магазин ювелирной сети «7 КАРАТ». Все украшения с пожизненной гарантией

В субботу, 29 августа, на улице Ленина, 124 торжественно открылся ювелирный магазин «7 КАРАТ». Гостей угощали шампанским и сладостями, а среди покупателей разыграли серебряную цепочку.



В магазине «7 КАРАТ» вы можете приобрести ювелирные украшения из золота и серебра, с драгоценными, полудрагоценными камнями.

До 9 сентября в сети «7 КАРАТ» действует акция «Цены пополам» — украшения продаются со скидкой от 50%.

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Ещё магазин предоставляет скидки:

на бриллианты в обрамлении золота до 25%,

на обручальные кольца до 65%,

персональная ко дню рождения в 5%,

дисконтные карты с 10%.

Смотрите онлайн-каталог ювелирных украшений «7 КАРАТ» — 7karat.by/catalog.

У ювелирной сети «7 КАРАТ» есть собственное производство обручальных колец и цепочек. За счёт этого ювелирные изделия стоят дешевле. Также абсолютно на все украшения действует пожизненная гарантия.

«7 КАРАТ» в социальных сетях:

Ждём Вас по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 124

Время работы:

пн-пт 10.00−19.00

сб-вс 10.00−17.00

Телефон: +375 17 952 26 46

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