Устал уже от мнений людей, которые оценивают ситуацию по последствиям. Читая многие комментарии, можно понять, что до выборов, я бы даже сказал до середины августа, люди вообще не следили за ситуацией. Как это часто бывает, люди жили смирившись: «А что мы изменим, мы — люди простые?». Но так уж получилось, что события втянули каждого, хотел он этого или не хотел. А разбираться в ситуации… Да кому это вообще нужно? Правда ведь. Включил новости, аккурат между Малахов и «экстрасенсами» и… Чего? Война? Украина? НАТО? Да что эти малолетки себе позволяют за 30−60 рублей в день! Страну развалить хотят? Чего им не живётся?

А вот только события всего этого дела начались немного ранее. Ни для кого не секрет, что ещё до выборов уже проводились охоты на ведьм. Напомню, а может, и открою огромный секрет для многих (судя по тому, что люди говорят), что ещё в апреле-июне Тихановский (не путать с Тихановской), Бабарико и даже Цепкало были агентами Кремля. А ещё в прошлом году нам всем рассказывали о давлении со стороны Кремля и посягательствах на нашу независимость. Как быстро всё изменилось, когда с одним из игроков удалось договориться.

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Так вот, к чему я это всё. Митинги, агрессия, задержания — это истории до выборов. Людей задерживали везде. За велопробеги, за просто цепи солидарности, за аплодисменты, за очередь в магазин атрибутики (в котором БЧБ символика была, но, пожалуй, не являлась приоритетным товаром). Людей задерживали за белые ленты на участках для голосования, за то, что люди ждали возле участков протоколы (которые так и не вывесили, а людей отвезли в изоляторы). Это всё происходило до тех самых трёх дат, от которых пошёл новый подсчёт. И действительно. С чего бы это вообще людям не проявить агрессию. Хотя таких было очень мало. Из всех видео, что я успел посмотреть, и тех событий, в которых я побывал лично, могу сделать вывод, что из толпы ультрарадикальных было пару процентов. Это просто максимум. При этом при росте количества людей этот процент нещадно падал. У меня есть знакомые, которые служили в 32-ке, есть те, кто работал в ОМОН в России. И работали не в самые спокойные 2002−2006 года. Они чётко говорили, как один, что даже среди пары тысяч агрессивных фанатов их учили выделять и вычленять зачинщиков, наиболее радикально настроенных элементов. У нас же так получается, что избивали всех и вся. Просто кто попадался под руку. Более того, в людей стреляли. И стреляли беспощадно, чему я был свидетелем. Странно, что именно когда пропали с улиц люди в касках, со щитами и оружием, поддерживаемые спецтехникой, прекратились все беспорядки. Как только они появляются, градус недовольства и агрессии начинает расти. А знаете почему?

Ответ мне напомнил один случай в футболе. Знаете, почему на футбольных матчах спецназ и милицию заменили стюарды в манишках? Психологические исследования показали, что даже среди агрессивных фанатов, заряженных и пьяных на секторе падает уровень агрессии, когда спецназ стоит без касок. Просто в форме. Когда его нет, уровень агрессии падает.

Так и тут. Я видел, как начинались баррикады в моём спальном районе. Люди выходят на протесты. И это не безбашенная молодёжь, которая бьёт и крушит всё подряд. Увы, много людей просто «высыпались» из своих домов, чтобы поддержать этот мирный протест, остановилось движение, добровольно. Никто никого не дубасил и не орал «Дай проехать!». Это люди всех возрастов. Абсолютно. И в тот момент, когда начали подвозить подразделения для разгона, начали возводить баррикады. Чтобы просто не смогли подойти и подъехать. В этот момент начинает стрелять адреналин у людей. Вот она, агрессия. Ты к безоружным людям приезжаешь на спецтехнике, с оружием.

Слушайте, если бы к вам сосед пришёл поговорить на предмет «ты меня заливаешь», но с ружьём или топором. Как бы вы отреагировали? Открыли бы дверь? А если бы он начал в дверь лупить кулаком? Вы бы, несомненно, открыли ему… конечно же.

События, к которым мы сейчас пришли, — это лавинообразный ком, который катится уже не один месяц. И с каждым решением власти он пока только нарастает. Диалог? Да люди более чем согласны. Кто хочет этот раскол? Кому вообще хочется жить в такой напряжённой обстановке? А вопрос не решается. Время тянется, раскол растёт. Уже доходит до того, что тётки кидаются на людей с БЧБ флагом или лентой. Теперь представьте, что будет в школах, университетах сейчас. Особенно в школах и садах, где дети, по сути, являются ретрансляторами взглядов своих родителей, родственников.

Становится страшно за тот раскол, который пытаются создать. Я бы очень хотел, чтобы простые люди не поддавались этим настроениям. Раскол начинается там, где появляется агрессия друг к другу. Нельзя опускаться до уровня дикарей, дубасить друг друга и портить имущество. Ведь даже когда начали открывать некоторые дела власти при Сталине, всё равно находилось немало тех, кто в это не верил.

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