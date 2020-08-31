Слуцкие нотариусы 1 сентября проведут бесплатную консультацию

Во вторник, 1 сентября, нотариусы Минского областного нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан, дети которых являются учащимися учреждений общего среднего образования, по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

В течение рабочего дня можно обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро Минской области и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей.

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Государственная нотариальная контора Слуцкого района