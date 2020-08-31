Фотографии и истории знакомства трёх слуцких пар.

Тимофей и Виктория Рагулины

Молодожёны познакомились в интернете, а впервые встретились в кафе «Нон-стоп».

Предложение Тимофей сделал в день рождения своей девушки при её родственниках, которые собрались за праздничным столом. «Я была в шоке, для меня слова «выходи за меня» стали неожиданностью, — рассказывает Виктория. — Но я, конечно же, ответила: «Да!»

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Игорь и Диана Шлеведа

Игорь и Диана встречались, ещё будучи школьниками. Потом их пути разошлись. Но судьба снова свела их, когда молодые люди уже учились в вузах.

Предложение Игорь сделал 8 Марта. Он подарил Диане букет из 31-й розы и мягкую игрушку, в руке которой была записка с пожеланиями. А в конце написано: «Ты выйдешь за меня?». Ответ Диана писать не стала и ответила: «Да!»

Александр и Кристина Бурмель

Александр и Кристина познакомились на свадьбе сестры Кристины. После этого весёлого семейного торжества молодые продолжили отношения. Предложение Александр сделал у себя дома, организовав для Кристины романтический вечер.

Медовый месяц молодая семья планирует не растягивать, а уместить в один день, организовав какую-нибудь поездку выходного дня по Беларуси.